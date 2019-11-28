شريك الأمس منافس اليوم.. مخاوف بين الشركات الإماراتية من تملك الأجانب للاستثمارات

طالب مسؤولون في القطاع الخاص بمنح الشركات الوطنية في الإمارات امتيازات إضافية تعزز تنافسيتهم مقابل الانتشار المتوقع لشركات الاستثمار الأجنبي في ظل تعديل قوانين الاستثمار، مبدين تخوفهم من تعرضهم لآثار سلبية مع منح حق تملك الأجانب الكامل، والذي قد تزداد معه احتمالات انفصال الشركاء الأجانب إلى مشاريع مستقلة منافسة، إلى جانب التنافسية غير المتكافئة في القطاعات الرئيسة للقطاع الخاص والمسموح بتملك الأجانب بها مثل الأنشطة الصناعية والسياحية واللوجستيات والأنشطة العقارية والإنشائية.



وتتضمن الإجراءات المطلوبة، وفق مسؤولي القطاع الخاص، منح امتيازات خاصة على صعيد العقود الحكومية، مع إرساء إعفاءات للأنشطة الصناعية الوطنية على صعيد ضريبة القيمة المضافة وخفض تكلفة الإنشاء والتأسيس مع تسهيل منح الأراضي والحصول على المرافق والطاقة بأسعار تفضيلية، بحسب ما ذكر موقع الرؤية.



فيما أشار اقتصاديون إلى أن بيئة الأعمال المحلية قد تشهد خروج بعض الشركات من السوق، إلا أنهم أكدوا أن اشتراطات القانون التي تحدد إطلاق شركات الاستثمار الأجنبي، تعد صمام أمان وخريطة عادلة لتوزيع الاستثمار الأجنبي وتوجيهه، بما يدعم التنافسية مع الشركات المحلية. ورأى بعضهم أن وجود امتيازات حماية للقطاع الخاص ستكفل للشركات الوطنية الاستفادة من فوائد جذب الاستثمار في نقل المعرفة التقنية وإشراك الأيدي العاملة الوطنية في تطويع التكنولوجيا، إلى جانب دخول صناعات جديدة سيجلبها المستثمرون الأجانب.



الخبير الاقتصادي رئيس إدارة مجموعة الشموخ علي العامري أكد على ضرورة الموازنة بين التسهيلات الممنوحة للأجانب لإنشاء المشاريع مع منح نسبة التملك الكامل في أنشطة أساسية للشركات الوطنية كالعقارات والصناعة والسياحة، ووجود تشريعات حماية واضحة للشركات الوطنية، سواء للمحافظة على نمو حصصها أو ضمان تنافسية متكافئة وتلافي حدوث تشبع في الأنشطة نتيجة ارتفاع عدد الشركات.



شريك الأمس منافس اليوم

من جهته، قال رئيس إدارة مجموعة الحلامي عمران الحلامي إن تعديلات تشريعات تملك الأجانب ترسي تحديًا أمام الشركات الوطنية مع زيادة احتمالات انفصال الشركاء الأجانب وتحولهم إلى إنشاء مشاريع منافسة أو دخول شركات جديدة إلى القطاعات المسموحة، ما يخلق تنافسية غير متكافئة مع امتلاكها بدائل لخفض هوامش التكلفة أو توفير التقنيات بأسعار أقل، مطالبًا بمنح امتيازات للشركات المواطنة كالإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة أو الحصول على البنية التحتية بأسعار حصرية.



فيما اتفق مدير مؤسسة تروث للاستشارات الاقتصادية رضا مسلم مع مخاوف القطاع الخاص الوطني بشأن وجود تحديات أساسية تتمثل في احتمال لجوء شركاء رأس المال من الأجانب إلى فض الشراكة مع الشركاء المحليين، والاستقلال بمشاريع خاصة، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تصفية المشاريع الأساسية إلى جانب الأثر السلبي على الشركات الوطنية المتوسطة، مقابل انتشار الشركات الأجنبية ذات الخبرة والملاءة المواتية للإنفاق على اقتناء التكنولوجيا.



تطويع التكنولوجيا بأيد وطنية

مقابل ذلك قال عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الدكتور مبارك العامري إن تحفيز الاستثمار الأجنبي يعزز أهداف نقل المعرفة التقنية وإشراك الأيدي العاملة الوطنية في تطويع التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز المنتجات التي يحتاج إليها السوق المحلية، سواء برفع معايير الجودة للمنتج الوطني أو الدخول إلى الصناعات الجديدة التي يجلبها المستثمرون.



من جانب آخر قال مصدر حكومي، رفض ذكر اسمه، إن الدولة وفرت الكثير من الممكنات للقطاع الخاص الوطني، لخفض تكلفة الأعمال ودعم أسعار الطاقة، إلى جانب منح امتيازات فعلية للمشاريع الوطنية ومخصصات مباشرة على صعيد المشتريات والعقود الحكومية.



وأشار إلى أن قانون الاستثمار ينظم وفق اشتراطاته عملية دخول الأجانب إلى قطاعات مستهدفة لن تؤثر سلبًا على القطاع الوطني، ولفت إلى مواصلة القيام بدراسة متطلبات القطاع الخاص والتحديات التي تقابل أصحاب الشركات والمشاريع.