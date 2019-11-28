بالصور.. الجامعة العربية تودع علي العيسائي بعد تعيينه في مجلس الدولة العماني

نظمت الجامعة العربية اليوم، احتفالية لتوديع السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائى، سفير سلطنة عمان بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نظرا لانتهاء فترة عمله بالقاهرة، وذلك لتعيينه عضوا بمجلس الدولة العماني للفترة الجديدة.



وشارك في الاحتفالية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وعدد من الأمناء المساعدين للجامعة، وعدد من السفراء العرب، وكوادر السفارة العمانية بالقاهرة بينهم المستشار بدر بن هلال البوسعيدي نائب المندوب الدائم للسلطنة بالجامعة.



وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، قد أصدر مرسومًا سلطانيًا يقضى بتعيين أعضاء مجلس الدولة للفترة الجديدة، من بينهم السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائى.



وكان السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائى، قد بدأ مباشرة مهام عمله في مصر في الثاني عشر من يوليو 2016، وكان يشغل منصب قائمًا بأعمال وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية في الخارجية العمانية بعد أن كان قبل ذلك سفيرا لسلطنة عُمان لدى تونس.



ويعد مجلس الدولة أحد جناحى مجلس عُمان (مجلس الدولة ومجلس الشورى)، حيث يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُمانى، وتكريس التجربة الديمقراطية العُمانية وفق خصوصية البيئة العُمانية.



ومن أبرز تصريحات السفير العماني بالقاهرة، "التأكيد الدائم على أن العلاقات العمانية المصرية تمثل محور ارتكاز مهما على الساحة العربية، بفضل الانسجام والتناغم في الرؤى والسياسات المشتركة للبلدين، حيث يسعى البلدان دائما إلى حل كل الخلافات بالمنطقة بالحوار والتفاوض، والدعوة إلى إحلال السلام والاستقرار إقليميا ودولي، وأن العمانيين على كل المستويات يقدرون الدور الذى تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة.