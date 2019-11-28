ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالصور.. الجامعة العربية تودع علي العيسائي بعد تعيينه في مجلس الدولة العماني

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
أبو الغيط خلال تكريم
أبو الغيط خلال تكريم د.العيسائى
Advertisements
نادر سمير
نظمت الجامعة العربية اليوم، احتفالية لتوديع السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائى، سفير سلطنة عمان بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نظرا لانتهاء فترة عمله بالقاهرة، وذلك لتعيينه عضوا بمجلس الدولة العماني للفترة الجديدة.

وشارك في الاحتفالية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وعدد من الأمناء المساعدين للجامعة، وعدد من السفراء العرب، وكوادر السفارة العمانية بالقاهرة بينهم المستشار بدر بن هلال البوسعيدي نائب المندوب الدائم للسلطنة بالجامعة.

وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، قد أصدر مرسومًا سلطانيًا يقضى بتعيين أعضاء مجلس الدولة للفترة الجديدة، من بينهم السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائى.

وكان السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائى، قد بدأ مباشرة مهام عمله في مصر في الثاني عشر من يوليو 2016، وكان يشغل منصب قائمًا بأعمال وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية في الخارجية العمانية بعد أن كان قبل ذلك سفيرا لسلطنة عُمان لدى تونس.

ويعد مجلس الدولة أحد جناحى مجلس عُمان (مجلس الدولة ومجلس الشورى)، حيث يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُمانى، وتكريس التجربة الديمقراطية العُمانية وفق خصوصية البيئة العُمانية.

ومن أبرز تصريحات السفير العماني بالقاهرة، "التأكيد الدائم على أن العلاقات العمانية المصرية تمثل محور ارتكاز مهما على الساحة العربية، بفضل الانسجام والتناغم في الرؤى والسياسات المشتركة للبلدين، حيث يسعى البلدان دائما إلى حل كل الخلافات بالمنطقة بالحوار والتفاوض، والدعوة إلى إحلال السلام والاستقرار إقليميا ودولي، وأن العمانيين على كل المستويات يقدرون الدور الذى تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة.
بالصور.. الجامعة العربية تودع علي العيسائي بعد تعيينه في مجلس الدولة العماني
بالصور.. الجامعة العربية تودع علي العيسائي بعد تعيينه في مجلس الدولة العماني
بالصور.. الجامعة العربية تودع علي العيسائي بعد تعيينه في مجلس الدولة العماني
بالصور.. الجامعة العربية تودع علي العيسائي بعد تعيينه في مجلس الدولة العماني
Advertisements

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. شاهد آخر ظهور لـ طالبة المرج المختفية أثناء عودتها من الجامعة.. بكاء منى الشاذلي

بكاء الإعلامية منى الشاذلي على الهواء.. اعرف السبب

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا.. وجزر القمر تقفز 9 مراكز

حكم تأخير صلاة الفجر بسبب التعب | الإفتاء تجيب

دمر حياتي.. مقطع فيديو لحصان يتسبب في محاكمة امرأة وزوجها

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

في عيد ميلاد بوسي.. أول ظهور لـ رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي بعد رحيله

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

عمار حمدي يكشف كواليس حديثه مع فايلر وشوقي غريب

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

مصدر مقرب من بغداد بونجاح يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

سعد سمير و20 مليون جنيه مقابل ضم أسامة جلال من إنبي لـ الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول يوم عمل.. محافظ الغربية الجديد يفاجئ موظفي مدارس ومستشفيات كفر الزيات

ديفليه أم مهرجان | شاهد كل صور رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض