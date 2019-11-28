فالفيردي: إصابة ديمبلي طغت على سعادتي بتأهل برشلونة إلى ثمن النهائي بـ دوري الأبطال

أبدى المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته الكبيرة بالمباراة التي قدمها الفريق أمام بروسيا دورتموند الألماني، وحسمها بنتيجة 3-1، والتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال، ولكنه في الوقت ذاته بدا حزينًا لإصابة الفرنسي عثمان ديمبلي.



قال فالفيردي: "مرة أخرى تأهلنا كمتصدرين للمجموعة، هذا يعني الكثير بالنسبة لنا، باستثناء العشر دقائق الأخيرة، الفريق قدم مباراة كبيرة، نحن سعداء".



وشدد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على أنه رغم تذبذب مستوى الفريق خلال ثلث الموسم الأول، إلا أنه أشاد بمستوى لاعبيه التنافسي: "الأمر الواضح هو أننا لم نستسلم في أي مباراة، بدأنا مباريات كثيرة متأخرين في النتيجة، وتمكنا من العودة".



وأشاد إرنستو فالفيردي، بالمستوى الذي قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفًا وصنع اثنين، وأبرز حالة التواصل بينه وبين الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سجل الهدف الثالث، بتمريرة من ميسي.



وبعيدًا عن الأداء الجيد للاعبيه في اللقاء، إلا أن إرنستو فالفيردي، أبدى حزنه لإصابة الفرنسي عثمان ديمبلي الذي غادر المباراة في الدقيقة 26 لشكواه من الآلام في عضلة الفخذ اليمنى.