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حوادث

إخلاء سبيل مالك الأرض المار عليها أنابيب البترول المنفجرة في البحيرة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
انفجار خط بترول
انفجار خط بترول
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جمالات الدمنهوري
أخْلت النيابة العامة بمركز شرطة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة إيتاى البارود بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، وسكرتارية محمد الشرقاوي، ومحمد خليف، سبيل "نصر.ف.ع "، مالك قطعة الأرض التي نشب بها حريق قرية المواسير، نظرا لقيامه بإيجار قطعة الأرض للمتهمين في الواقعة، لاستخدامها لتخزين البصل، دون علمه بما سيحدث منهم.

وترجع أحداث الواقعة، إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا يفيد بتسريب مواد بترولية بقطعة أرض بقرية المواسير مما أدى إلى اشتعال النيران وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين بحروق متفرقة بأنحاء الجسم.

وقرر اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث جنائي ضم كل من ضباط مباحث مركز شرطة إيتاي البارود وإدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، وتم ضبط مالك قطعة الأرض وضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص تخصص في سرقة المنتجات البترولية.

وبمواجهة المذكورين؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن مالك قطعة الأرض لم يكن له علم بما سيحدث ، حيث قاموا باستئجار قطعة الأرض من مالكها بغرض تخزين البصل بها و قاموا بعمل كليبس " محبس " بخط المنتجات البترولية المار بالأرض مما أدى إلى اشتعال النيران و وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة بإيتاي البارود قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وأصدرت نيابة ايتاي البارود قرارها المتقدم، بإخلاء سبيل مالك قطعة الأرض، واستبعاده من القضية؛ لعدم ثبوت أي دليل ضده، لقيامه بإيجار قطعة الأرض للمتهمين لتخزين البصل بها.
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