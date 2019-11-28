ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

آخر يوم لـ اكتتاب أرامكو.. الإقبال يتواصل تزامنًا مع صرف الرواتب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
اكتتاب ارامكو
اكتتاب ارامكو
Advertisements
سعيد العربي
تزامنًا مع صرف الرواتب، بالسعودية أمس، تتواصل عمليات الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية من قبل الأفراد حتى صباح اليوم، وهو الأخير من الفترة المخصصة للاكتتاب في السوق المحلية.

وشهدت البنوك عبر وسائطها إقبالًا على الاكتتاب في أسهم شركة "أرامكو" السعودية بعد بدء صرف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي، وبدء صرف رواتب بعض موظفي بعض الشركات، باعتبار أن أسهم "أرامكو" ذات موثوقية عالية.

وكانت شركة "سامبا" المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، قد أعلنت بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الثامنة مساءً من تاريخ 26 نوفمبر 2019م.

وبلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3.102.064 مكتتبًا بعدد أسهم بلغ إجماليها 845.101.020 سهمًا، والتي تمثل 27.043.232.640 ريالًا سعوديًا، وبيّنت أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس(الموافق 28 نوفمبر 2019م).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 200 مليار سهم برأسمال 60 مليار ريال سعودي.. أرامكو تعلن تفاصيل طرح أسهمها في السوق المالية تداول.. و17 نوفمبر بداية الاكتتاب للمستثمرين

بعد إعلان نشرة الإصدار.. خبراء: طرح أسهم أرامكو على غرار البورصات العالمية.. دخول الصناديق السيادية فى العملية يمنحها أكثر شفافية ومصداقية.. والاكتتاب غير النظرة للسوق السعودية

العالم يترقب.. أرامكو السعودية على أعتاب حدث تاريخي غدا

سعر السهم 32 ريالا | أرامكو | الإقبال غير مسبوق من الأفراد على الاكتتاب

بعد الإعلان عن نطاق سعر السهم بها.. إقبال كثيف على الاكتتاب بأرامكو.. خبير نفطي يطمئن المواطنين على الأرباح.. وخبيرة مالية: المشاركة في الاكتتاب غير مسبوقة

اكتتاب أرامكو.. شرط الحصول على أسهم مجانية والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

حكم تأخير صلاة الفجر بسبب التعب | الإفتاء تجيب

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

دمر حياتي.. مقطع فيديو لحصان يتسبب في محاكمة امرأة وزوجها

حركة المحافظين.. دينا الدسوقي أول نائب محافظ في تاريخ مطروح

لن تصدق.. سعر صادم لـ فستان درة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

في عيد ميلاد بوسي.. أول ظهور لـ رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي بعد رحيله

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

في عيد ميلاد بوسي.. أول ظهور لـ رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي بعد رحيله

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

عمار حمدي يكشف كواليس حديثه مع فايلر وشوقي غريب

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

مصدر مقرب من بغداد بونجاح يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا.. وجزر القمر تقفز 9 مراكز

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول يوم عمل.. محافظ الغربية الجديد يفاجئ موظفي مدارس ومستشفيات كفر الزيات

ديفليه أم مهرجان | شاهد كل صور رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض