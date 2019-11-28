برلماني يسأل رئيس الوزراء عن آلية اختيار المحافظين الجدد

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، اليوم، الخميس، بسؤال برلماني إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن "الأسس التي استندت عليها الحكومة في حركة المحافظين الأخيرة، من حيث معايير الإبقاء والتغيير والتعيين".



وقال خالد أبو طالب - في سؤاله - إن حركة المحافظين الجديدة شملت تغيير 13 محافظًا جديدًا، بينما تم تجديد الثقة في 3 آخرين تم نقلهم إلى محافظات أخرى، بينما تم تجديد الثقة والإبقاء على استمرار 11 محافظًا في العمل، فضلًا عن تعيين 23 نائبًا لمعاونة المحافظين، وهي خطوة تستحق الإشادة والتقدير.



وأضاف عضو مجلس النواب: "منذ عام 2011 وحتى وقتنا الحالي شهدت مصر إجراء 9 حركات محافظين، وخلال هذه السنوات كان هناك محافظون على قدر كبير من الكفاءة والنشاط ثم تفاجأنا برحيلهم دون أي أسباب تذكر، وآخرون ليس دون المستوى المطلوب ثم تفاجأنا بالإبقاء عليهم ومن ثم تجديد الثقة فيهم".



وتابع: "ينقصنا في مصر آلية واضحة حول الأسس التي تستند إليها الحكومة عند اختيار شخص لمنصب المحافظ أو عند الإبقاء على محافظ في منصبه".

