حركة المطار.. استراحة الرئاسة تستقبل الرئيس المجري للقاء السيسي.. إحباط محاولتي تهريب لأدوية محظورة قادمة.. تجربة طوارئ في مجمع الشحن لمصر للطيران.. ومطار شرم الشيخ يستعد لمنتدى شباب العالم

المطار اليوم:

رئيس جمهورية المجر يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

ضبط راكب بمطار القاهرة هرب أدوية إجهاض محظورة من أديس أبابا

ضبط محاولة تهريب 3 آلاف قسطرة طبية في مطار القاهرة

مصر للطيران تجري تجربة طوارئ موسعة في مجمع بضائع الشحن الجوي

استعدادا لمؤتمر شباب العالم.. رئيس المصرية للمطارات يتفقد ميناء شرم الشيخ الجوي

شهدت المطارات المصرية العديد من التحركات والأحداث على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها وصول رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، في زيارة للبلاد على رأس وفد، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة.استُقبل رئيس جمهورية المجر، في استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة، وسط انتظام للخدمات المرورية على الطرق المؤدية إلى صالة رئاسة الجمهورية.ومن المقرر أن يبحث الرئيسان دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.كما يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بجانب دفع العلاقات الإيجابية البناءة وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، بما يحقق صالح البلدين، خاصة في ظل ما تحظى به الدولتان من إمكانات اقتصادية هائلة.وشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، الخميس، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف الساعة عن موعد إقلاعها بسبب أعمال الصيانة الخاصة بالرحلة وظروف التشغيل.وأكدت المصادر استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.وتمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتين تهريب، إحداهما كمية من الأدوية المحظورة الخاصة بالنساء لراكب ترانزيت قادم من فرنسا، والأخرى لمسافر قادم من أديس أبابا هرب أدوية إجهاض، وذلك يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك.وجاءت المحاولة الأولى، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة إير فرانس القادمة من فرنسا، اشتبه محمد أمين، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، فى راكب مصري قادم من أمستردام ترانزيت باريس، نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياءً يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية، أجاب بالنفي.وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة محمد موافى وأحمد جبر، مأمورى الفحص، وأفادا بوجود أجسام متماثلة، وبالعرض على سامى عبد العزيز، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية، فتبين وجود 3000 قسطرة طبية خاصة بالنساء مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.أما المحاولة الثانية، فجاءت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، حيث اشتبه أشرف الحسينى، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى قادم من إثيوبيا، وبالعرض على مجدى فريد، نائب مدير الإدارة، قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة" الإكس راى" بمعرفة مصطفى مرسى، مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على عصام محمدين، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من عبد الحليم عبد المحسن، مأمور الجمرك، تحت إشراف أحمد حسين، مدير الحركة، فتبين وجود 400 علبة لعقار خاص بالإجهاض يحظر تداوله خارج المستشفيات مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وقرر جمال عبد الفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري تهرب جمركى.من ناحية أخرى، تجري شركة مصر للطيران للشحن الجوي، اليوم، الخميس، تجربة طوارئ موسعة؛ للتدريب على إخلاء مبنى البضائع، للوقوف على الاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة، وذلك تنفيذا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" التي تجرى كل عامين.وأعلنت مصادر بالمطار، أنه سيتم إجراء تجربة طوارئ تدريبية على خطة الطوارئ وإدارة الأزمات والمعتمدة للشركة بالمبنى المطور في مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي، وستكون "تجربة جافة تدريبية"، كما سيتم تجربة إخلاء شاملة لمجمع البضائع متضمنا المبنى المطور، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.وأوضحت المصادر أن هذه التجربة تهدف لتدريب العاملين على طرق التصرف المثلى حال حدوث طارئ، وكيفية إدارة الأزمة ومواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، وقياس مدى قدرة الأفراد على التعامل وتوفير وسائل الوقاية لهم للمحافظة على الأرواح والممتلكات حالة وقوع حادث فعلى.وقالت المصادر إن التدريب يهدف أيضا إلى التنسيق بين الجهات المختلفة، من خلال تحديد أدوار كل جهة، والاتفاق عليها، وتدريب العاملين على الخروج بطريقة منظمة، من خلال تدريب فرق منظمة للسيطرة على الأوضاع الطارئة، وتأمين العاملين، وتحديد مسبق لنقاط التجمع.يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدني برفع كفاءة المطارات المصرية والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" وسلطة الطيران المدنى.تفقد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم، الخميس، مطار شرم الشيخ الدولي؛ لمتابعة عمليات التطوير، والتأكد من انتظام التشغيل، ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها حاليا، فضلا عن التأكد من انتهاء استعدادات المطار لمؤتمر شباب العالم، المقرر انعقاده الشهر المقبل.واجتمع وائل النشار، على هامش الجولة التفقدية، مع العاملين بالمطار، لتأكيد شكره لهم على الأداء الفعال فى العمل، حيث أشار إلى أنه دائما وأبدا يسعى إلى عمل كل ما هو فى الصالح العام للشركة والموظف، وأن الشفافية والوضوح هما أساس العمل فى الفترة الحالية.وشدد رئيس الشركة المصرية للمطارات، على أنه لا مكان لوجود أى قصور وأنه من واجب الموظف الوقوف ضد القصور والإبلاغ عنه، لأنه لا سبيل عن التخلى عن مستوى الأداء المميز الذى تصل إليه الشركة حاليًا.وأكد وائل النشار ضرورة توفير جميع متطلبات المطار، كأولوية أولى للظهور بأفضل صورة استعدادا لاستقبال مؤتمر شباب العالم، وذلك فى إطار توجيهات الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، بمتابعة أعمال تطوير المطارات باستمرار.