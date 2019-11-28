ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب عاصم مرشد يتقدم بمشروع قانون لمنع التعدى على الأطباء داخل المستشفيات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:44 م
التعدي علي الاطباء
التعدي علي الاطباء
Advertisements
ماجدة بدوى
قرر النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب التقدم بمشروع قانون لمواجهة ظاهرة التعدى على الأطباء داخل المستشفيات أثناء تأدية عملهم.

وقال " مرشد " فى بيان له أصدره اليوم، إن التشريع سينص على اعتبار التعدى على الطيب تعدى على المنشأة الطبية والطبيب معا.

وأوضح النائب، أنه سيتم النص على عقوبات مشددة فى مشروع القانون ستصل إلى الحبس لمدد لا تقل عن 3 سنوات إذا تسبب الاعتداء فى حدوث إصابات خطيرة لأي من العاملين داخل المستشفيات وفى مقدمتهم الأطباء.

وأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، أنه لا يجب أن يتم توصيف الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم بأنه مشاجرة بل يجب تصنيفها على أنها جريمة ضد الأطباء والمنشآت الطبية مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى سيتقدم به سوف يحد من التعدى على الأطباء بعد أن تحولت هذه القضية الى ظاهرة وأصبح هناك حالات كبيرة من التعدى على الأطباء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطباء: 23 حالة اعتداء على أطباء بالمستشفيات خلال شهر

4 حوادث اعتداء على الأطباء بالمستشفيات في يوم واحد

ترشيحاتنا

في 6 خطوات.. استخدم الغسالة من غير ما تأثر على فاتورة الكهرباء

في عيد ميلادها.. زيجات مها أبو عوف وسر تأخر إنجابها 15 عاما

في ذكرى رحيل شادية | لماذا زارها الرئيس السيسي قبل وفاتها بأيام ؟

بعد وفاة شقيقتها .. هجوم على فيفي عبده بسبب هذه الصورة

ب2 جنيه مشروب يخلصك من التهاب الحلق بدون مضادات حيوية

البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

في ذكرى رحيل شادية | لماذا زارها الرئيس السيسي قبل وفاتها بأيام ؟

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير شرقي الإسكندرية

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

النيابة تودع صيدلانية في مصحة نفسية بعد أن قتلت طفلتها

بعلبة سجائر وسخرية من قصر القامة | محمد هنيدي ينشر صورة من أيام الطفولة

مصدر مقرب من بغداد بونجاح يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

ضرة حنان ترك | معلومات لا تعرفها عن ذكرى في يوم مقتلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس المجر ينبهر بالحضارة الإسلامية في قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

هنا سجن برج العرب.. 7 صباحا موعد عمل المطبخ لتحضير 3 وجبات يوميا.. صور