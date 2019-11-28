النائب عاصم مرشد يتقدم بمشروع قانون لمنع التعدى على الأطباء داخل المستشفيات

قرر النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب التقدم بمشروع قانون لمواجهة ظاهرة التعدى على الأطباء داخل المستشفيات أثناء تأدية عملهم.



وقال " مرشد " فى بيان له أصدره اليوم، إن التشريع سينص على اعتبار التعدى على الطيب تعدى على المنشأة الطبية والطبيب معا.



وأوضح النائب، أنه سيتم النص على عقوبات مشددة فى مشروع القانون ستصل إلى الحبس لمدد لا تقل عن 3 سنوات إذا تسبب الاعتداء فى حدوث إصابات خطيرة لأي من العاملين داخل المستشفيات وفى مقدمتهم الأطباء.



وأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، أنه لا يجب أن يتم توصيف الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم بأنه مشاجرة بل يجب تصنيفها على أنها جريمة ضد الأطباء والمنشآت الطبية مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى سيتقدم به سوف يحد من التعدى على الأطباء بعد أن تحولت هذه القضية الى ظاهرة وأصبح هناك حالات كبيرة من التعدى على الأطباء