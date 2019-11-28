ماذا يخبرك شكل أظافرك؟ 5 أشكال للتعبير عن نقص هذه الفيتاميتات

قالت دكتور هدير جميل،استشاري التغذية العلاجية، شكل الأظافر دليل قوي صحتنا الجسمانية، ونقص بعض العناصر الغذائية ففي الطعام يظهر بشكل قوي على الاظافر ليكون مؤشر لحدوث شئ ما.



وأكدت هدير جميل، أن ⁩الأظافر الهشه دليل ع نقص الكالسيوم، والخطوط بيضاء دليل علي نقص الزنك، المقوسه الي الامام وداكنه دليل علي نقص فيتامين ب 12، والمتكسرة دليل علي نقص البروتين، والتي بها نقط بيضاء دليل على نقص الحديد، والمائلة إلى الاحمرار نتيجة نقص حمض الفوليك والبروتين وفيتامين سي.



وكشفت استشاري التغذية العلاجية عن أهم العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الاظافر:



- الحليب



- اللحوم قليلة الدسم

مصدر جيد للبروتين و الكالسيوم والزنك وفيتامين ب 12



- البيض

المصادر المهمه للبروتين وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.



- ملحقات اللحوم

كالكبدة الغنية بالحديد والتي توثر بشكل كبير على مظهر الاظافر.



- البقوليات

منها الفول والعدس والفاصوليا لانها غنيه بالالياف والبروتين والزنك والحديد وحمض الفوليك.



