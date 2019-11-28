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محافظات

بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:19 م
ورشة عمل للتدريب
ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة
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جمالات الدمنهوري
أقامت مديرية الزراعة بالبحيرة ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية تحت إشراف المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وذلك بالقاعة الكبرى بالإدارة العامة للتعاون الزراعى، بمشاركة (650) مهندسا ومهندسة على مستوى المحافظة.

وذلك بحضور المهندس ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة والمهندس حسين طلعت مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى والمهندس شاهين فؤاد محمد مدير إدارة المعلومات والمشرف على منظومة كارت الفلاح.

وأكد المهندس محمد الزواوى وكيل زراعة البحيرة، أهمية مشروع كارت الفلاح فى توفير الوقت والجهد بالنسبة للعاملين بالجمعيات الزراعية، موضحا طريقة استخدام ماكينات الصرف الآلية لصرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

وأشار إلى ضرورة الدقة فى إدخال البيانات حيث سيتم الصرف بناء على الحصر الفعلى الدون من خلال المهندس المختص، مما يجعل صرف الأسمدة بالدقة التى تعطى كل مزارع حقه فى صرف حصته بكل دقة ويسر.

تضمنت ورشة العمل التدريب على نطاق الأعمال الخاص على منظومة ميكنة الجمعيات الزراعية يشمل تسليم كل جمعية زراعية جهاز حاسب لوحى تابلت مجهز بالمنظومة لاستخدامه فى تعديل بيانات الحائزين وبيانات الحصر الزراعى الموسمى وإتاحة تقارير لجميع الحائزين الخاصة بالجمعية والمسجلة على منظومة دعم المزارع.

كما تم التدريب أيضا على ماكينات نقاط البيع والمسلمة لكل جمعية زراعية لمعرفه رصيد الحائز من السماد ويتمكن من صرف السماد للحائز.

وبعد الانتهاء من ورشة العمل أصبحت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، ممكينة بالكامل بداية من الفلاح وتسليم كارت الفلاح له من خلال بنك الائتمان الزراعى الموجود بالمنطقة الخاص به وميكنة الإدارات الزراعية باعتماد ما تم تعديله بالجمعية الزراعية على جهاز التابلت.

وميكنة المديرية الزراعية باعتماد ما تم داخل الإدارات الزراعية من خلال أجهزة كمبيوتر مسلمة لكل من الإدارات الزراعية والمديرية بالمحافظة.
بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة
بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة
بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة
بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة
بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة
بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة
بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة
بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة
بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة
بمشاركة 650 مهندسا.. ورشة عمل للتدريب على ميكنة صرف الأسمدة بزراعة البحيرة
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