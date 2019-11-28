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منوعات

مصاب بالشلل الدماغي.. رامى رضوان ينشر رسالة مؤثرة للبطل زياد حمدى

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:15 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشر الإعلامى "رامى رضوان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعه بالبطل الرياضى "زياد حلمى".

وعلق رامي رضوان عليها قائلًا: "البطل زياد حمدى مصاب بالشلل الدماغي..وده من تأثيراته إضطراب في الحركة..والعضلات..والذهن ومستوى الذكاء ، طب زياد يسكت ويسلم؟ ، لا قال انا عليّ السعي وربنا يوفق، قالوله مش هتعرف تلعب رياضة...إتمرن وكسب ٥ بطولات مركز أول ٤٠٠ م جري ، قالوله حالتك ماتنفعش في كليات عملية..عافر ودخل كلية صيدلة جامعة القاهرة وتقديره العام حتى الأن في ٣ سنوات جيد جدا".

وتابع: "زياد رجل مثابر ومكافح وبيشتغل على نفسه كل يوم عشان يكتب قصة نجاح جديدة ،زياد فخر لنفسه ولأسرته..وانا تشرفت انه نورني في حلقة الأمس".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى: اللهم بارك ربنا يحميه ويبارك فى عمره - برافو زياد ربنا يوفقك للأحسن والاحسن يارب شخصيات تحترم - ربنا يشفي كل مريض ده رمز للكفاح والصبر.

ويذكر أن العداء "زياد حمدى" يدرس فى كلية الصيدلة وحصل على خمس بطولات مركز أول ٤٠٠ م جرى.
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