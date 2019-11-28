مصاب بالشلل الدماغي.. رامى رضوان ينشر رسالة مؤثرة للبطل زياد حمدى

نشر الإعلامى "رامى رضوان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعه بالبطل الرياضى "زياد حلمى".



وعلق رامي رضوان عليها قائلًا: "البطل زياد حمدى مصاب بالشلل الدماغي..وده من تأثيراته إضطراب في الحركة..والعضلات..والذهن ومستوى الذكاء ، طب زياد يسكت ويسلم؟ ، لا قال انا عليّ السعي وربنا يوفق، قالوله مش هتعرف تلعب رياضة...إتمرن وكسب ٥ بطولات مركز أول ٤٠٠ م جري ، قالوله حالتك ماتنفعش في كليات عملية..عافر ودخل كلية صيدلة جامعة القاهرة وتقديره العام حتى الأن في ٣ سنوات جيد جدا".



وتابع: "زياد رجل مثابر ومكافح وبيشتغل على نفسه كل يوم عشان يكتب قصة نجاح جديدة ،زياد فخر لنفسه ولأسرته..وانا تشرفت انه نورني في حلقة الأمس".



وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى: اللهم بارك ربنا يحميه ويبارك فى عمره - برافو زياد ربنا يوفقك للأحسن والاحسن يارب شخصيات تحترم - ربنا يشفي كل مريض ده رمز للكفاح والصبر.



ويذكر أن العداء "زياد حمدى" يدرس فى كلية الصيدلة وحصل على خمس بطولات مركز أول ٤٠٠ م جرى.