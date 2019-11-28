أستاذ علم اجتماع: رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي عززت تواجد مصر بالقارة

طالبت الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بضرورة التركيز على الاستثمارات المجتمعية في إفريقيا هذا بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم والصحة والبيئة والثقافة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي العربي الإفريقي الأول، الذي عقد صباح اليوم، الخميس، بأحد فنادق القاهرة، وأضافت خضر أن مصر في الفترة الأخيرة عادت إلى أحضان القارة السمراء وذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الطرفين.



وأكدت استاذ علم الاجتماع أن فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي لعام 2019 عززت من التواجد المصري بالقارة.



وانتقلت رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى مصر، لأول مرة في تاريخ المنظمة الإفريقية التي أحدثت عام 2002 من الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمت مصر أكثر بالقضايا ذات الطابع الأمني والاقتصادي.



وكان الرئيس الرواندي يسعى إلى فرض ضريبة استيراد على مستوى القارة لتمويل الاتحاد الإفريقي وخفض اعتماده على المانحين الخارجيين الذين ما زالوا يدفعون أكثر من نصف الميزانية السنوية للمنظمة.