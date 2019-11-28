تفاصيل خطة جاريدو لمواجهة النادي الأهلي

يستعد النجم الساحلي التونسي لمواجهة منافسه فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي والمقرر اقمتها يوم الغد الجمعة في التاسعة مساءً باستاد رادس في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.





وكشفت صحيفة الشروق المغربية عن ان الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي، يستعد لوضع خطة هجومية لمواجهة النادي الأهلي.





واشارت الصحيفة الي ان جاريدو وضع في خطته الهجوم في المقام الأول، بالاضافة الي التأمين الدفاعي بغرض منع لاعبي الأهلي من استغلال المساحات.





واوضحت الصحيفة التونسية ان جاريدو وضع يده على نقاط القوة والضعف لدى النادي الأهلي، بينما سيضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة النجم الاساسية اليوم في المران الختامي للفريق.



