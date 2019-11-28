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الشرطة تواصل تمشيط جامعة البوليتكنيك بهونج كونج..فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:18 م
صدى البلد
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محمود محسن
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، لقيام قوات الشرطة في هونج كونج بتمشيط محيط جامعة "البوليتكنيك"، عقب دخولها للجامعة وإنهاء الحصار المستمر منذ أسبوعين على الحرم الجامعي بعد البحث عن أي متظاهرين مؤيدين للاحتجاجات القائمة في البلاد.

يذكر أن المتظاهرين أغلقوا النفق، وحطموا أكشاك القتلى، وأشعلوا النيران على الطريق، لكن أعيد فتحه أمس الأربعاء.

وتأمل سلطات هونغ كونغ في أن تتحول الهدوء في الاشتباكات في مطلع الأسبوع خلال الانتخابات المحلية، حيث حقق المرشحون المؤيدون للديمقراطية فوزًا ساحقًا، إلى هدوء أكثر بعد قرابة ستة أشهر من الاضطرابات.

وكررت السلطات الصينية تأكيد "وقف العنف واستعادة النظام" بعد الانتخابات.
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