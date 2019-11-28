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اقتصاد

صندوق استثماري: اقتصاد مصر قصة نجاح ملهمة على دول إفريقيا أن تحذو حذوه

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:58 م
اقتصاد مصر
اقتصاد مصر
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أ ش أ
قال بنك الاستثمار "إنفيستك" إن مصر تسطر حاليا قصة نجاح اقتصادي، يتعين على دول إفريقيا التي تكافح من أجل مجابهة تباطؤ نموها الاقتصادي أن تحذو حذوها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن أندرو شولتز، رئيس قسم الاستراتيجية والمبيعات بالصندوق الذي يتخذ من مدينة" جوهانسبرج" مقرا له، قوله اليوم الخميس، "مصر تقدم نموذجا جيدا للغاية لما يحدث عندما تتخلى الدول عن سياسة إدارة العملة وتبني سياسة تحرير سعر الصرف في السوق، وهو ما انعكس في ارتفاع أرباح الشركات المصرية التي تمكنت من جني ثمار تعويم الجنيه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية محققة عائدات بالدولار بمستويات قياسية غير معهودة منذ عام 2016.

من جانبها، رأت وكالة "بلومبرج" أن مصر تشهد حاليا تحولا اقتصاديا منذ أن قررت تحرير سعر صرف العملة وتبني برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من قبل صندوق النقد الدولي في 2016، حيث تراجعت معدلات التضخم لمستويات منخفضة غير مسبوقة وحققت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي قفزة كبيرة.

وقالت بلومبرج، إن سوق الأوراق المالية شهدت توسعا بنسبة 62% إضافة إلى توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.6% على أساس سنوي وتسجيل الجنيه أفضل أداء سنوي له منذ 1999.

وذكرت "بلومبرج" أن ارتفاع أرباح الشركات المصرية يعكس تحسن نظرة المستثمرين لأداء الاقتصاد المصري وأنه أصبح على المسار الصحيح بفضل الإصلاحات المتبعة التي ساهمت في عودة الاستثمار إلى البلاد، مشيرة إلى أن ارتفاع توقعات الأرباح تجعل أسعار الأسهم المصرية نقطة جذب للمستثمر مقارنة بمثليتها في الأسواق الناشئة الأخرى.
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