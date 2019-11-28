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محافظات

الانتهاء من طلاء 1943 واجهة مبنى باللون الموحد للعقارات في الشرقية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:27 م
طلاء العقارات
طلاء العقارات
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المراكز والمدن والأحياء -بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام- انتهت من تنفيذ خطة طلاء واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد لـ ١٩٤٣ واجهة مبنى من إجمالى ٦٨٢١ مبنى بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة، والتى تشمل تطوير المناطق العشوائية وتركيب بلاط الانترلوك ودهان البلدورات ورفع كفاءة ورصف الطرق، وإحلال الأعمدة الكهربائية الجديدة محل المتهالكة، وإزالة صناديق القمامة من منتصف الطرق ووضعها على جانبي الطريق، ورفع اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين الرئيسية.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال طلاء واجهات المباني للعقارات باللون الموحد، مضيفًا أنه لن يتم قبول أي طلبات للتصالح لأصحاب المبانى المخالفة والمقامة بدون صدور تراخيص بناء إلا بعد تشطيب الواجهات الخاصة بها.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لخطة طلاء واجهات المباني والنوافذ والتي تشمل النموذج الأول للمباني المقامة ذات واجهة الطوب الأحمر بالمراكز والمدن بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة.

ووجه محافظ الشرقية بمنح شهادة صلاحية بإشغال المبنى الجارى إقامته والصادر بشأنه ترخيص بناء إلا بعد التأكد من التشطيب الخارجى للواجهات الخارجية للعقار وفقًا لأحكام المواد 138,139,140,176 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 بشأن شروط التراخيص الصادرة لهذه العقارات.
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