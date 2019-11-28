المجلس العربي للمياه: مصر تسعى نحو تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية

قال الدكتور حسين العطفى، أمين عام المجلس العربي للمياه، ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن مصر سعت نحو تعزيز التعاون فى القارة الإفريقية فى ظل ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي.



وتابع العطفى خلال المؤتمر الاقتصادى العربي الإفريقي الأول، صباح اليوم، الخميس، بأحد فناق القاهرة، مؤكدا أن مصر نظمت عدة مؤتمرات وفعاليات من بينها عقد منتدى إفريقيا للاستثمار وعززت التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية.



وأضاف أمين عام المجلس العربي للمياه أن هناك مجموعة من التحديات المتمثلة فى الفقر والصحة والتعليم وندرة المياه فى المنطقة العربية، وعدم استثمار تباين المياه فى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن تلك التحديات جعلت من التعاون وتحقيق الأمن الغذائي ضرورة ملحة.



وأَوضح أن المواطن العربي والإفريقي هو من يدفع ثمن تلك التحديات.



وانتقلت رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى مصر، لأول مرة في تاريخ المنظمة الإفريقية التي أحدثت عام 2002 من الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمت مصر أكثر بالقضايا ذات الطابع الأمني والاقتصادي.



وكان الرئيس الرواندي يسعى إلى فرض ضريبة استيراد على مستوى القارة لتمويل الاتحاد الإفريقي وخفض اعتماده على المانحين الخارجين الذين ما زالوا يدفعون أكثر من نصف الميزانية السنوية للمنظمة.