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حوادث

سقوط لصين سرقا مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة بـ ١٥ مايو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:59 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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كتب محمد صبري
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط لصين سرقا مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة ب١٥ مايو .

أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية ـ دائرة القسم تمكن من ضبط عاطلين وبحوزتهما حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية عبارة عن ( 9 دلاية ، 2 حلق ، أنسيال ، 4 مشبك " رابطة عنق " ) وهاتف محمول وكاميرا ديجيتال وساعة يد وماكينة حلاقة كهربائية وعتلة حديدية .

واعترفا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن صاحب شركة للخدمات الجمركية بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.


وأقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع .

وجار العرض على النيابة.
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