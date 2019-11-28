ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل هيثم محمدين ومصطفى ماهر.. والجنايات تنظر القرار

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:58 م
محاكمة
محاكمة
Advertisements
أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، بتدابير احترازية، في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامها بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قررت اخلاء سبيل المذكورين بتدابير إحترازية، في الجلسة المنعقدة بتاريخ أمس الأربعاء 27 نوفمبر.

ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بارتكابه جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

وسبق أن قررت النيابة العامة، حبس المتهم هيثم محمدين، 15 يوما، في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.

ووجهت النيابة لـ هيثم محمدين، ذات الاتهامات المشار إليها آنفا.
Advertisements

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الخميس 28-11-2019

بعد أزمة تصريحات مفتي الجمهورية عن الحجاب.. تحذير من الإفتاء لـ وسائل الإعلام

لن تصدق.. سعر صادم لـ فستان درة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

طريقة عمل أرز باللبن مع الشيف توتا مراد.. فيديو

لم أستطع العيش بدونك.. شابة تنهي حياتها بعد وفاة خطيبها

أمينة كرم مطربة طيور الجنة تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

في ذكرى رحيل شادية | لماذا زارها الرئيس السيسي قبل وفاتها بأيام ؟

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير شرقي الإسكندرية

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

النيابة تودع صيدلانية في مصحة نفسية بعد أن قتلت طفلتها

بعلبة سجائر وسخرية من قصر القامة | محمد هنيدي ينشر صورة من أيام الطفولة

مصدر مقرب من بغداد بونجاح يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

ضرة حنان ترك | معلومات لا تعرفها عن ذكرى في يوم مقتلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس المجر ينبهر بالحضارة الإسلامية في قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

هنا سجن برج العرب.. 7 صباحا موعد عمل المطبخ لتحضير 3 وجبات يوميا.. صور