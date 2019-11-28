النيابة تستأنف على إخلاء سبيل هيثم محمدين ومصطفى ماهر.. والجنايات تنظر القرار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، بتدابير احترازية، في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامها بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.



وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قررت اخلاء سبيل المذكورين بتدابير إحترازية، في الجلسة المنعقدة بتاريخ أمس الأربعاء 27 نوفمبر.



ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بارتكابه جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.



وسبق أن قررت النيابة العامة، حبس المتهم هيثم محمدين، 15 يوما، في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.



ووجهت النيابة لـ هيثم محمدين، ذات الاتهامات المشار إليها آنفا.