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تعليم

عميد هندسة القاهرة بملتقى التوظيف: مهمتنا نطلع الشباب يخدموا شركاتهم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:45 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
قال الدكتور أسامة عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة إن الكلية تحرص على تنظيم الملتقى كل عام واليوم تفتحه للعام 24 على التوالي.

وأضاف أسامة علي هامش كلمته بافتتاح ملتقى التوظيف والتدريب 24 : وظيفتنا نطلع الشباب يخدموا شركاتكم بما يحتاجه سوق العمل.


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قال إن ملتقيات التوظيف والتدريب السنوية التي تنظمها جامعة القاهرة تهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدراسة مدى احتياجات سوق العمل من طلبة وخريجي الجامعة، وعرض وتوفير فرص العمل والتدريب لهم، واجراء تدريبات من خلال ورش عمل متخصصة، مما يساهم في دعم مهارات الطلاب ورفع قدرات الخريجين والمساعدة في تشغيلهم واكتسابهم مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.


وأوضح الدكتور الخشت، حرص الجامعة على المواءمة بين مخرجات التعليم والتعلم واحتياجات سوق العمل، من خلال تقديم برامج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا. مؤكدًا أهمية تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل، وانتاج رواد أعمال جدد.
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