القومي للسينما: إلغاء مسمى وحدة دعم أفلام الشباب وضمها لإدارة الإنتاج

أصدرت الدكتورة "سعاد شوقي" رئيس المركز القومي للسينما قرارآ إداريآ بإلغاء المسمي الخاص بوحدة دعم أفلام الشباب"السينما المستقلة" ونقل مهامها للإدارة العامة للإنتاج.



وتهدف "سعاد شوقي" من قرارها أن يتم إنتاج أفلام دعم الشباب المستقلين بمعرفة إدارة الإنتاج باعتبارها الإدارة المسئولة عن إنتاج الأفلام بالمركز وتحت إشرافها مباشرة.



بحيث يتم تلقي السيناريوهات الخاصة بتلك الأفلام وعرضها على لجنة مشكلة من كبار كتاب السيناريو و كبار المخرجين من السينمائيين المتخصصين بالمركز تمهيدا لاختيار الأفضل والمتميز منها والذي يستحق أن يحصل علي الدعم المادي واللوجستي من المركز القومي للسينما وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين شباب السينما.



كما أضافت ان الهدف الرئيسي من دعم المركز لأفلام الشباب المستقلة هو تحقيق أكبر استفادة من الشباب الموهوبين وتنمية مهارتهم.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات معالي وزيرة الثقافة "د. إيناس عبد الدايم" بشأن ضرورة دعم و تنمية الشباب و الاستفادة من إبداعهم.