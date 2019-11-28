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محافظات

الورود تزين مكتب محافظ الغربية الجديد.. ورحمي يجتمع بـ التنفيذيين ورؤساء المدن

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:50 م
الورود تزين مكتب
الورود تزين مكتب محافظ الغربية الجديد
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احمد علي
شهدت محيط مكتب ديوان محافظة الغربية، اليوم انتشار باقات الورود التي زينت أبواب مكتب محافظ الغربية الجديد، والذي حرص على لقاء التنفيذيين ورؤساء مجالس المدن والأحياء، للتعرف على المشكلات الحياتية للمرضى والمواطنين وتدشين جميع الآليات لحل مشكلات المواطنين ميدانيا.

وأعرب الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية الجديد اليوم عن سعادته البالغة لمشاركته في خدمة وطنه بتوليه منصب إداري كمحافظ الغربية، قائلا "ربنا يوفقنا في خدمة الناس ووطننا لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات الخدمية".

كما شدد محافظ الغربية، على أنه التقى مسؤولي القطاع الصحي ورؤساء مجالس المدن للتغلب على مشكلات وملفات القمامة واستكمال الخطوات التي تهدف لحفظ أمن واستقرار الشارع الغرباوي.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بشكل مفاجئ سيرا على الأقدام دون وجود حراسة بمستشفى كفر الزيات العام ومدارس ومجلس المدينة ووصوله إلى ديوان مكتبه لممارسة مهام عمله الوظيفي لخدمة أبناء الشارع الغرباوي.

وأضاف محافظ الغربية الجديد أنه أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبرفقته نائبه الدكتور أحمد عطا نبوي، حيث أوصى بضرورة استكمال المشروعات الخدمية وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، فضلا عن تحسين الخدمات اليومية للمواطن في الشارع ووضع حلول فورية لها.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه يحرص على النزول ميدانيا لتفقد سير العمل داخل الدواوين ومجالس المدن والمؤسسات الحكومية من أجل تقديم أفضل خدمات لأبناء الشارع الغرباوي.

انتشرت باقات الورود وتواجدت بمحيط مكتب الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية الجديد، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وأفاد محافظ الغربية الجديد أنه عقد اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي ورؤساء مجالس المدن والأحياء لوضع آليات خدمة المواطن ووضع حلول للمشكلات الحياتية.

وتابع محافظ الغربية تفقد مستشفى كفر الزيات العام ومدارس ومجلس المدينة، وقال "جولات مفاجئة لردع الموظفين المتقاعسين عن عملهم وخدمة المواطنين ميدانيا".

وحضرت وفود من أعضاء الغرفه التجارية ومجلس النواب ووكلاء المديريات ومجالس المدن لتقديم التهاني، وإرسال باقات الورود للمحافظ الجديد ونائبه.
الورود تزين مكتب محافظ الغربية الجديد.. ورحمي يجتمع بـ التنفيذيين ورؤساء المدن
الورود تزين مكتب محافظ الغربية الجديد.. ورحمي يجتمع بـ التنفيذيين ورؤساء المدن
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