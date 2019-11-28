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مرأة

لن تتوقع.. 10 أسباب لفقدان الشهية تعرف عليها

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:41 م
صدى البلد
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آلاء حسن
فقدان الشهية هو شيء يحدث عندما تكون لديك رغبة منخفضة في تناول الطعام، ويسمى انخفاض الشهية طبيا بـ"فقدان الشهية"، وتم ربط الأسباب الواسعة الانتشار لفقدان الشهية، بالأمراض الجسدية والعقلية.

ووفقًا لموقع boldsky الهندي، عندما يصاب الفرد بفقدان الشهية؛ فإن العلامات المرتبطة به مثل سوء التغذية وفقدان الوزن تصبح أيضًا واضحة، ويؤدي عدم العلاج إلى ارتفاع الظروف الصحية الحادة، لذلك يجب العلاج بشكل سريع.

وكشف الموقع عن أسباب فقدان الشهية، وهي كما يلي:

- التهاب السحايا
- التهاب القولون
- التهاب المعدة والأمعاء
- عدوى الجهاز التنفسي
- التهاب الجلد
- التسمم الغذائي الإمساك
- التهابات الجهاز التنفسي
- الحساسية
- مشاكل في الجهاز الهضمي
- خلل هرموني

وأوضح الموقع أن بعض الحالات الطبية مثل أمراض "الكبد المزمن، وفشل الكلى، وفشل القلب، والتهاب الكبد والغدة الدرقية، قد تؤدي إلى فقدان الشهية، ويعد السرطان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض الشهية، خاصةً إذا كان السرطان قد أثر على القولون والمعدة والبنكرياس والمبيض.
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