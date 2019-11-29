فيديوجراف| أبقار بنظارات لرؤية الواقع الافتراضي

ابتكر المزارعون الروس حيلة ذكية لتحقيق اقصى استفادة من الأبقار حيث وضعوا على عيونها نظارات واقع افتراضي .



نظارات الواقع الافتراضي هي جهاز يحتوي على شاشة توضع على العينين وتثبت بحزام يحيط بالرأس و تقوم هذه النظارة بإدخال بيانات الواقع الافتراضي للشخص المرتدي لها ليعيش تجربة قريبة جدًا من الواقع؛ حيث تعد هذه النظارات جزءًا صغيرًا من أنظمة الواقع الافتراضي التي تعمل بشكل متكامل لتؤثر على معظم من حواس الإنسان من أجل خلق تجربة افتراضية قريبة قدر الإمكان من الواقع.



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