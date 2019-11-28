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حوادث

ضبط هاربين من تنفيذ أحكام ومخالفات مرورية وتموينية في أسوان

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:41 م
حملة امنية
حملة امنية
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني.

وأسفرت الحملة اليوم، بحسب بيان، عن ضبط 801 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 154 حكم حبس جزئى، و 31 حكم حبس مستأنف، و 421 أحكام غرامات، و 189 مخالفات ، و 2 أحكام جنايات .

وخلال الحملة، تم ضبط 32 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لمخالفات البلدية، إلى جانب 11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وقضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وقضية للبيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن قضية لسلع منتهية الصلاحية ، وقضية مخالفات البدالين التمونيين ، وقضية مخالفات تجميع الدقيق البلدي المدعم .

وجرى ضبط 579 مخالفة مرورية شملت ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، وأيضًا ضبط 2 مركبة توك توك ودراجة بخارية بدون ترخيص، وتحرير 111 مخالفة تجاوز حد السرعة، و77 تصالح فورى، و 110 مخالفة غرامة ونش، و 79 حالة عدم قبول التصالح، و215 مخالفة متنوعة.

كما تم ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 4 سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 5,5 كيلو جرام وكمية من الهيروين تزن100 جرام ، وعدد 2 أسلحة بيضاء .

وحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.
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