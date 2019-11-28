فيديوجراف| احدز أضرار كتم العطس

بعض الأشخاص يميلون إلى عدم "العطس" في أماكن العمل أو في المواقع المزدحمة منعًا للإحراج ولمنع انتشار عدوى البرد فى الجو.



وحذر العلماء مؤخرا من "كتم العطسة" لتجنب الأضرار الناتجة عن ذلك مثل خدش الأنسجة الدقيقة فى الأنف وتمزق فى طبلة الأذن.



وللحد من انتشار الجراثيم فى الهواء يجب استخدام المناديل الورقية.



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