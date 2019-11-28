مجلس الوحدة الاقتصادية: السيسي أدار التحديات والمخاطر التي تواجه الدول العربية والقارة الأفريقية

قال السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يدير كل الملفات الخاصة بالتحديات التي تواجه الدول العربية والقارة الأفريقية خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي.



وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فى تصريحات له، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول، المنعقد، اليوم، الخميس، بأحد فنادق القاهرة، أن الدول العربية تواجه العديد من التحديات على المستوى الاقتصادي، لافتا إلى أن المجلس سعى لتنظيم المؤتمر العربي الأفريقي، وذلك لاستعراض أوجه التعاون العربي الأفريقي في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية منها.



وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الصناعات التحويلية تخدم المجتمعات العربية والأفريقية على حد سواء، مشيرا إلى أن المجلس وضع برامج تتناسب مع ظروف وموارد الدول العربية.



وانتقلت رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى مصر، لأول مرة في تاريخ المنظمة الأفريقية التي أحدثت عام 2002،/ من الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمت مصر أكثر بالقضايا ذات الطابع الأمني والاقتصادي.



وكان الرئيس الرواندي يسعى إلى فرض ضريبة استيراد على مستوى القارة لتمويل الاتحاد الأفريقي وخفض اعتماده على المانحين الخارجيين الذين ما زالوا يدفعون أكثر من نصف الميزانية السنوية للمنظمة.