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أخبار البلد

أبو صدام: الفلاحون الفئة الأكثر استفادة من منظومة التأمين الصحى الشامل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:44 م
الفلاحون
الفلاحون
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام ، نقيب عام الفلاحين، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالمنظومة الطبية، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة "، واطلاقه أضخم مشروع صحي في العالم تحت عنوان التأمين الصحي الشامل.

وتابع عبدالرحمن بأن الفلاحين هم أكثر فئات الشعب المصري استفادة من هذه المنظومة التي طال انتظارها حيث يمثل الفلاحون 55% من الشعب المصري وهم ابعد فئات المجتمع عن الاستفادة في النظم القديمة من دعم الدولة للصحة لانهم ليسوا موظفين لدي اي جهة حكومية ولا عمال في اي جهة خاصة، وكونهم أكثر فئات الشعب حاجة للدعم الصحي في ظل تردي أحوال الرعاية الصحية بالقري والمستشفيات العامة وارتفاع تكلفة الرعاية الطبية في العيادات الخاصة لذا كان الفلاحين أكثر فئات الشعب طلبا للتأمين الصحي واكثرهم حاجة لهذا الدعم الذي لا غني عنه ولا مجال للتغاضي عنه او تأجيله.

واضاف أبو صدام أن إطلاق الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل يعد نجده للمرضى من الفقراء والضعفاء وغير القادرين بصفة خاصة وإصلاح للمنظومة الصحية بشكل عام لتتحمل الدولة حكومة وشعبا علاج غير القادرين من العاطلين والذين لا يملكون دخلا وذوي الإعاقة بطريقة حضارية دون المساس بعزتهم وكرامتهم.

وأوضح "نقيب الفلاحين" ان الاشتراك في المنظومة الصحية الجديدة سيكون بالاشتراك الاجباري لكل المواطنين بواقع 1% من دخل المواطن العامل شهريا و 4% للمواطن صاحب العمل وتتكفل الدوله بغير القادرين ، ولا يوجد بهذه المنظومة سقفا للإنفاق الصحي لترفع معظم الاعباء المالية الصحية عن الغير قادربن وتخفف الاعباء الصحيه علي بقية المواطنين لتتحمل الدوله ثلث تكلفة التامين الصحي الشامل.

واوضح أن التأمين الصحي الشامل نظاما اجتماعيا تكافليا يغطي كل المواطنين دون تمييز ويختار المنتفع بها الجهة الطبية التي تقوم بعلاجه ، ولذا فإن هذه المنظومة سوف تقلل الانفاق على الرعاية الصحية وتقضي علي التمييز بين المواطنين في الرعاية الصحية بداية من الكشف الطبي المبدئي الي العمليات الجراحية الكبري وبذلك يتم القضاء نهائيا علي العلاج علي نفقة الدولة وتمييز الطبقات الاجتماعية بدور العلاج المختلفة وتتحول كل المستشفيات لخدمة كافة المواطنين دون تمييز.

وأشار إلي أن إلزامية الاشتراك للمصريين داخل جمهورية مصر العربية يساهم في نجاح المنظومة ليصبح كل المصريين تحت مظلة تأمينية واحدة وان المستشفيات ومراكز التامين الصحي والوحدات الصحية الحالية سوف تخضع لمعايير الجودة ويقسم عدد المشتركين من المواطنين عليها حسب قدرتها مع المراجعه الدوريه للمنظومة ويقتصر دور وزارة الصحة علي الإسعاف والوقايه (التطعيمات والأمصال ) بحيث تظل هذه المظلة جميع المصريين علي مراحل لتكتمل خلال 15عاما .

وكانت الدولة قد بدأت تنفيذ هذا القانون تجريبيا بمحافظة بورسعيد الذي أطلق منها فخامة الرئيس بدء تفعيل هذه المنظومة علي جميع المواطنين بجمهورية مصر العربي.

وناشد كافة المواطنين المصريين والجهات للتكاتف من اجل انجاح هذا المشروع القومي الرائع الذي يقضي علي الفقر الصحي ويقوي النسيج الاجتماعي ويزيد الانتاج ويمنع تفشي الامراض.

واختتم بقوله :" الرئيس عمل اللي عليه وقدم اعظم هدية للمصريين والإنسانية كلها لان نهضة الشعوب تبدأ من الصحة".
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