خيانة الأوطان تجعل السادة عبيدا.. قاضي أحداث مسجد الفتح يوجه كلمة نارية للمتهمين بعد الحكم عليهم

استهل المستشار شبيب الضمراني، رئيس محكمة الجنايات، كلمته قبل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة المتهمين فى قضية أحداث مسجد الفتح بكلمات الذكر الحكيم: "بسم الله الرحمن الرحيم "يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ"، وقوله سبحانه وتعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"، وقوله تعالى "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ".



وقال رئيس محكمة الجنايات: "القرآن الكريم عقيدة وشريعة وهداية ورحمة ونور وحكمة وأمثلة وعبر وسلم وحرب، وقد ورد ذكر كلمة الرحيم في القرآن الكريم 15 مرة، بينما كلمة منتقم 3 مرات فقط، بينما لم تذكر كلمة العنف في القرآن الكريم إلا بمناسبة الدفاع عن النفاس وهذا أمر طبيعي وضروري بل وحق أصيل من حقوق الإنسان أن يدافع عن حياته وعن ممتلكاته وعن عرضه وعن ماله وعن التراب الذي عاش لسنوات عليه".



وأضاف رئيس المحكمة أن الحرب جاءت في الإسلام للضروريات التى تقدر بقدرها دون عدوان، كما أنه دين يسارع ويسعى لوقفها وأن الحرب في الإسلام حرب فاضلة وذل لأن دوافعها تتحقق مع المواثيق الدولية والإنسانية من عدم الاعتداء إلا على المقتدى والبعد كل البعد عمن سواه.



وتابع: "إن الدين لابد له من وطن يحميه ويحفظه، فلابد له من وطن آمن ومستقر كى نتمكن من نشر صحيحه وبيان أوجه سماحته، لقد ذكر التاريخ البشري على أختلاف دوله وعصوره نماذج مأساوية لفقدان الوطن، وقد عبر أحد الشعراء عما حل ببعض ملوك الطوائف في الأندلس نتيجة فقدان الوطن، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم بلاد الكفر عبدان، فقدان الوطن يجعل السادة عبيدا والأعزة أذلة والكبار صغارا ولا يعوض فقدان الوطن مال ولا ولد ولا جاه، فخيانة الأوطان أشد ألوان الخيانة والغدر، وهي جريمة في حق الدين والوطن والأهل والشرف والعرض والمروءة، ذلك لمن كان له عرض أو شرف، أما من لا عرض له أو مروءة أو شرف يحرص أو يحافظ عليه فتدرعه قوة القانون".



واستطرد: "إن بناء الدولة ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية والحفاظ عليها واجب ديني ووطني والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم".



واستكمل حديثه: "إن مصالح الأوطان من صمم مقاصد الأديان وإن الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع التي يجب الحفاظ عليها، إن جماعات الظلام أنشأوا دينًا جديدًا من وحي خيالهم لا علاقه له بالإسلام إلا اسمه، أما حقيقة ما يدعون إليه ويمارسونه فهو مغاير تمامًا لما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة"، و"لا خوف على حاضر مصر ومستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك للمصلحة العليا الوطني الشعي ورجال شرطتها المخلصين".



وأنهى القاضي كلمته بالقول: "حمى الله مصر ونصر شعبها وجيشها ورجال أمنها في حربهم المقدسة ضد قوى الشر والإرهاب، وأمدها بعونه في سعيها للبناء والتنمية الشاملة من أجل المستقبل الافضل"، واختتم بتلاوة الآية الكريمة: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ".