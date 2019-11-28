افرو أكت توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية طفل واعي ونادي يونسكو بناة المستقبل.. تفاصيل

قال الدكتور حسام درويش، الأمين العام للمنظمة الأفريقية لتنشيط السياحة والثقافة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة أفرو أكت، أن المنظمة تولى اهتماما بأطفال أفريقيا باعتبارها واحدة من أهم التحديات، والتي لا تقل خطورة عن تحدي الإرهاب.



أشار الدكتور حسام فى تصريحات صحفية إلى تحدى الاهتمام بالطفل الأفريقي يقف عائقًا أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا وتلتهم ثمارها،لافتا أن الأسر في أفريقيا تواجة الكثير من الصدمات الخارجية التي تقع عليها جراء التحديات الاقتصادية والبطالة والتغيرات المناخية واحتياجات الأطفال التي تستدعي الحاجة حمايتها أكثر من أي وقت مضى.



أكد الأمين العام أن منظمة أفروأكت تضع خطة شاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني النشطة والفاعلة تهدف إلى توفير أوجه الرعاية التكاملة اجتماعيا وتربويا وصحـــــيا وترويحــــيا بالنسبة للأطفال الافارقة من ذوى الظروف الأسرية التي تحول دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية .



كشف عن محاور رعاية الطفل الإفريقي عبر تهيئة ظروف أسرية بديلة وتوفير إقامة متكاملة ملائمة من حيث الغذاء والكساء والمأوى و رعاية الأطفال بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والنفسية والتربوية والدينية والصحية والترويحية وفقا للاحتياجات المناسبة لهذه المرحلة العمرية بالإضافة إلى تنمية قدرات الأطفال الجسمانية والنفسية واللغوية والعقلية والاجتماعية و تهيئة الأطفال وجدانيا واجتماعيا.



وناقش الجانبان وجهات النظر والتنسيق المتواصل لإفادة اطفال قارة افريقيا والتأكيد علي أهمية التعاون المستمر .





ومن جانبها أفادت فاطمة عبد الهادي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة طفل واع ونادي يونيسكو بناة المستقبل أن من أهم الأهداف التي سوف يعمل عليها الجانبين رعاية الطفل الإفريقى وإلى تسليط الضوء على قضايا أطفال القارة السمراء، والبحث في سبل دعمهم وتمكينهم، وهو أيضا فرصة لتبادل الخبرات والتوثيق والاستفادة من التجارب الناجحة.

