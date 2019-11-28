انفجار فى غزة وسقوط مصابين| تفاصيل

أصيب 3 فلسطينيين على الأقل في انفجار وقع في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وقال شهود عيان إن انفجارا عرضيا وقع في منزل غرب بيت لاهيا.



من جهتها، أكدت وزارة الصحة في غزة وصول ثلاث اصابات الى المستشفى الاندونيسي نتيجة إصاباتهم بجراح مختلفة.



وأقدمت جرافات الاحتلال، على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون في سلفيت.



وقال المواطن الفلسطيني عبد الرحيم ياسين لـ معا أن جرافات الاحتلال قامت باقتلاع اكثر من 100 شجرة زيتون أعمارها تتراوح ما بين 2-3 سنوات، وهدمت الأحجار التي تلف الأرض، بحجة أنها مصنفة بمنطقة "ب ج".



وأضاف عبد الرحيم "أن الأرض تعود ملكيتها لوالده التي تقع بالمنطقة الشمالية الجنوبية من سلفيت، وتترواح مساحتها 78 دونما".



وأضاف عبد الرحيم" فوجئنا قبل فترة بوجود إخطار في الأرض، تركه الاحتلال دون تسليمنا إياها يدا بيد، وقد كانت مدة الاعتراض على الأخطار قد انتهت عند إيجادنا له، علما أنها كانت 45 يوما من تاريخ إصداره".