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أخبار البلد

رئيس أورنج: الحوسبة كلمة صعبة على المواطنين.. والتحول الرقمي أسهل وأبسط

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:16 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
صرح ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر بأن عدد العملاء الخاص بالشركة يتسم بالثبات حول الـ٣٠ مليون عميل.

وقال خلال لقائه الإعلامي مع عدد من محررى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أعداد مستخدمى الجيل الرابع فى تزايد. لافتا إلى أن أكثر من ٧٠% من الشبكات الخاصة بالشركة تعمل على خدمة تقنيات الجيل الرابع.

وأوضح أن الدور المجتمعى هو أهم دور بالنسبة للشركة فى هذه المرحلة، لافتا إلى أنه خلال عام ٢٠١٩ ظهرت الشركة بالعديد من الأنشطة فى هذا الصدد، مؤكدا أن هذه المساهمات المجتمعية سوف تزيد خلال عام ٢٠٢٠ .

وأشاد شاكر بالتعاون الواضح من قبل الحكومة المصرية والشركات الخاصة بشكل عام، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية ظهر واضحا رغبة الدولة اشراك الشركات الخاصة صاحبة الخبرات والقدرات البشرية فى المشروعات الكبرى وخير دليل على ذلك العاصمة الادارية الجديدة .

وقال إن اورنج تولي ملف التحول الرقمى أهمية كبرى وتعمل عليه بشكل مستمر، لافتا إلى أن فكرة التحول الرقمى بسيطة وهدفها يستوجب أن يصل بهذة البساطة إلى جميع المواطنين، لأنها فى النهاية تستهدف جميع المواطنين بما فيهم البسطاء بعيدا عن تعقيدات تعريفات الحوسبة وما شابهها من أوصاف قد يصعب على المواطنين فهمها .
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