ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء: إنفاق 600 مليون جنيه حتى الآن على منظومة التحول الرقمي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

حضر الاجتماع المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومسئولو الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أهداف منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، موضحًا أنها تستهدف إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات القانونية يضم عددًا من الشبكات الفرعية الخاصة بمراكز معلومات وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم والجهات ذات الصلة بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

وقال أمين عام مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء يتولى حاليًا التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، وكذا متابعة التنفيذ، مشيرًا إلى أن المنظومة تهدف أيضًا إلى ضمان سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوى، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، فضلًا عن ضمان دقة البحث ووسائل الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وتحقيق العدالة الناجزة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من مراحل المنظومة المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق نحو 600 مليون جنيه حتى الآن على المنظومة، ويجب العمل على تشغيلها والاستفادة منها بأقصي سرعة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم إنجازها في ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية التي عقدت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على أن تكون وزارة التخطيط والمتابعة هي المسئولة عن متابعة وتنفيذ المنظومة، وتمت الإشارة إلى أنه تم دمج المرحلتين الأولى والثانية في مرحلة واحدة (منطقة القاهرة الجديدة، ومحافظات القناة، والإسكندرية، ومطروح، والجيزة)، وتتضمن المرحلتان 74 محكمة، و 64 نيابة، و82 قسمًا ومركزًا.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف أعمال البنية التحتية وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها (المحاكم، وزارة الداخلية، النيابات) للمرحلتين الأولى والثانية، كما تم التنويه إلى أنه جار وضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، وتمت الإشارة كذلك إلى أنه تمت الاستجابة لطلب النيابة العامة بشأن تفعيل خطة تنفيذ وتسجيل الأحكام بين النيابات وأقسام ومراكز الشركة، وذلك بهدف الربط بين 372 نيابة مع الأقسام والمراكز الشرطية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء تتعامل مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة فى أكتوبر 2019

التخطيط تشارك فى ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بـ العربية للتنمية الإدارية

تسوية مديونية الشركة القابضة للمياه المستحقة لـ بنك الاستثمار القومى

الهجرة: تيسيرات لأبناء المصريين الدارسين بالخارج في التجنيد وتصاريح العمل

تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية

بني سويف على طريق التحول الرقمي .. المحافظ : يدعم الشفافية ويكافح الفساد بكافة صوره ويحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.. افتتاح 5 مراكز تكنولوجية فبراير القادم

ترشيحاتنا

تعرف علي سر غياب سعد سمير عن مران الأهلي

تفاصيل خطة جاريدو لمواجهة النادي الأهلي

بعلبة سجائر وسخرية من قصر القامة | محمد هنيدي ينشر صورة من أيام الطفولة

الحقيقة الكاملة لتمرد 17 لاعبا فى نادي الشمس

لم أستطع العيش بدونك.. شابة تنهي حياتها بعد وفاة خطيبها

رئيس المجر ينبهر بالحضارة الإسلامية في قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

في ذكرى رحيل شادية | لماذا زارها الرئيس السيسي قبل وفاتها بأيام ؟

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير شرقي الإسكندرية

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

النيابة تودع صيدلانية في مصحة نفسية بعد أن قتلت طفلتها

بعلبة سجائر وسخرية من قصر القامة | محمد هنيدي ينشر صورة من أيام الطفولة

مصدر مقرب من بغداد بونجاح يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

ضرة حنان ترك | معلومات لا تعرفها عن ذكرى في يوم مقتلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس المجر ينبهر بالحضارة الإسلامية في قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

هنا سجن برج العرب.. 7 صباحا موعد عمل المطبخ لتحضير 3 وجبات يوميا.. صور