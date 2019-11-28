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مرأة

اغتنمي الفرصة.. 4 جواكيت احرصي على اقتنائها في البلاك فرايداي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:22 م
صدى البلد
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رشا عوني
بدأت عروض البلاك فرايداي منذ أيام، والتي عادة ما تكون في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يتم تخفيض نسبة كبيرة من الأسعار على العديد من المنتجات مما يشجع الناس على استغلال يوم البلاك فرايداي وشراء بعض الاحتياجات الأساسية بسعر رخيص.

وتحرص الفتيات على استغلال يوم البلاك فرايداي وخاصة مع بدء فصل الشتاء، فهو فرصة لشراء بعض القطع الشتوية التي عادة ما تكون فارهة الثمن مثل الأحذية الجلدية والمعاطف والجواكيت.

وفي أيام البلاك فرايداي، يمكنك استغلال الفرصة في اقتناء مجموعة من الجواكيت الشتوية المميزة التي لا غني عنها في الشتاء، وعادة ما تكون غالية السعر لكن يمكن الحصول عليها بسعر أرخص في البلاك فرايداي، إليكي بعض الاستايلات الرائجة هذا العام للجواكيت الشتوية :

1- الجاكيت الجلد
وهو موضة كل عام، وصيحة لا تنضب، يمنحك إطلالة مختلفة وأناقة مميزة ، ومناسب للعمل، والجامعة، والخروجات ، فاحرصي على اقتناء قطعة منه في عروض البلاك فرايداي .

2- الجاكيت الجينز
وهو أيضًا قطعة كالجوال هامة في خزانة الفتيات، فهو عملي وسريع ويمكن تنسيقه مع العديد من الملابس مثل القمصان السادة و البلوفرات و الهاي كول .

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3- معطف طويل
وهو مميز وله وقته في الشتاء، فستحتاجينه بالطبع في الخروجات الليلة و الحفلات ، ويكون بمثابة إطلالة مميزة مع بوت شتوي طويل .

4- جاكيت بمب
مختلف وأنيق، وقطعة عملية في الشتاء، سواء الكات أو ذو الأكمام، كما أنه يمكن ارتداء سواؤ في العمل أو الجامعة فاحرصي على اقتناء قطعة منه بأي لون تفضلينه .
اغتنمي الفرصة.. 4 جواكيت احرصي على اقتنائها في البلاك فرايداي
اغتنمي الفرصة.. 4 جواكيت احرصي على اقتنائها في البلاك فرايداي
اغتنمي الفرصة.. 4 جواكيت احرصي على اقتنائها في البلاك فرايداي
اغتنمي الفرصة.. 4 جواكيت احرصي على اقتنائها في البلاك فرايداي
اغتنمي الفرصة.. 4 جواكيت احرصي على اقتنائها في البلاك فرايداي
اغتنمي الفرصة.. 4 جواكيت احرصي على اقتنائها في البلاك فرايداي
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