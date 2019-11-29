بعد حركة المحافظين الأخيرة.. برلمانى: ضمت مجموعة متميزة من القيادات الشابة

أشاد حسن السيد عضو مجلس النواب، بحركة المحافظين الأخيرة، مشيرًا إلى أنها ضمت مجموعة متميزة من الشباب القادر على تحمل المسؤولية ورفع شأن البلاد.



وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تشهد حالة من التطور والتقدم في جميع المجالات فضلا عن كونها اصبحت تواكب تطور العصر بشكل كبير، مؤكدًا أن اختيار هذه الكوادر الشبابية لتحتل مناصب قيادية بالدولة خير دليل على صدق القيادة السياسية في برنامج الاصلاح الشامل.



وتابع النائب،:" ننظر من هذه الكوادر الشبابية مزيد من التطوير والتقدم وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته في المقام الأول بالإضافة إلى تحسين المحليات بشكل عام في جميع المناطق".



يأتى ذلك بعد أدى عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، بواقع 39 محافظا ونائبا، منهم 60% من الشباب بواقع 25 شابا، و 7 يمثلون المرأة، 5 من شباب تنسيقية الأحزاب، و8 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.



وتأتى الحركة، فى إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب بالمناصب القيادية، بعد تأهيلهم بشكل مناسب يسمح لهم بتولى بعض المناصب القيادية، وليس مجرد شعارات بالتمكين، أو حتى تمكين غير مبنى على التأهيل.