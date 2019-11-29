فيرمينا بوابتك لعصور أخرى .. نورهان ربيع: أريد العودة برقى الكلاسيكيات.. فيديو

مكان فى أحياء مدينة نصر المألوفة ولكن عند دخوله تشعر أن الزمن قد عاد بك 60 عامًا ،بدايةً من البوابة وصولًا للمرايات و العرائس والصالون، حتى فناجين القهوة من العصور القديمة، كنز لمن يهوى الكلاسيكيات، شعارهم هو بوابتك لعصور أخرى.



قالت "نورهان ربيع" مالكة متجر "فيرمينا" للمقتنيات الكلاسيكية أن المتجر صمم على الطراز الفيكتورى وهو طراز معماري ظهر فى المملكة المتحدة فى أواخر القرن ال 19، كانت تتمنى أن تملك متجر بهذه المواصفات حيث أنشأت صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بإسم "فيرمينا" وطرحا الفكرة وعرض المقتنيات ولاقت استحسان الجماهير وطلبوا منها رؤية المقتنيات على الطبيعة ، فقررت فتح المكان.



وأضافت أن سبب اهتمامها بالكلاسيكيات هو أن أغلب المشغولات الحديثة تشبه بعضها البعض ولا يوجد فيها اهتمام بالتفاصيل، موضحة أن سبب انجذابها أدى إلى سفرها للدول الأوروبية لرؤية القصور القديمة حيث شعرت بضرورة عودة هذا الزمن ولو بشكل بسيط، وأكدت أن أكثر ما يلفت نظرها هو مقتنيات العصور القديمة، وهذا ما يجعلها تخفض فى أسعار "الأنتيكات" حتى يستطيع الهاوى اقتنائها .



وكانت أكثر المقتنيات قِدمًا موجودة فى المتجر هى عروس بورسلين عمرها أكثر من 50 عامًا، وقالت نورهان ربيع إن الدول التى يتواجد بها هذه المقتنيات بكثره وخصوصًا العرائس هى إنجلترا لأنها كانت تُصنع فيها منذ القدم، وأضافت أن أسعار العرائس يتراوح من "500 جنيه إلى 5000 آلاف جنيه" وهذا على حسب درجة قدم الشيئ وحالته وشكله فإذا كان الشيء متهالكا يقل ثمنه .



وأعربت عن دهشتها لأن أكثر فئة اهتمت بما تقدمه هم الشباب وهذا عكس ما كانت تتوقعه، وأن أكثر ما تتمناه هو أن تتوسع فى هذا المجال .