تعليقات صادمة| صدى البلد يرصد رأي الجمهور بعد حصول محمد رمضان على جائزة المطرب الأكثر شعبية بأفريقيا.. فيديو

توج محمد رمضان الشهير بلقب "الأسطورة" بلقب الفنان الأكثر شعبية في إفريقيا من مهرجان أفريكا ميوزيك أووردز .



وانتقد الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي حصول محمد رمضان، على هذا اللقب، وجاءت التعليقات منها الإيجابية والسلبية.



عدسة "صدى البلد" وجهت سؤالا للمواطنين " هل يستحق محمد رمضان جائزهة المطرب الأكثر شعبية فى قارة أفريقيا؟ ".



قال " أحمد على ": محمد رمضان لا يستحق هذه الجائزة لأنه ليس مطرب , له بالفعل شعبيه كبيرة ولكن فى مجال التمثيل فهو الفنان الأكثر شعبية فى مجال التمثيل".



مصطفى محمد: نعم يستحقها لأنه مجتهد بدأ من الصفر وطور من نفسه , بدأ كممثل ثم دخل فى مجال الغناء وعمل أكثر من أغنية كانت ناجحة جدا نال إعجاب الشباب والأطفال والكبار وفى الآخر الحكم للجمهور, مبروك محمد رمضان.



خالد حامد: لا يستحقها هناك الأفضل منه فى هذا المجال, بالإضافة إلى صوته لم يعجبنى وفى الحفل الأخير له لم يغنى بصوته وإنما كان صوتا خارجيا.



عصام خليل: لا يستحقها.. محمد رمضان لم يصنف كمطرب كما أنه لا يجيد الغناء , كان من الأفضل إعطاء هذه الجائزة الى من يستحقها فهناك الكثير من المطربين الكبار فى هذا المجال ولهم شعبيه أكثر .



وتابع " عبدالرحمن هشام " قائلا محمد رمضان بدأ من الصفر لم يظهر مرة واحدة وإنما هو إنسان طور من نفسه , بالإضافة إلى انه من انجح الممثلين على الساحة حاليا .