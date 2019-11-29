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فن

تعليقات صادمة| صدى البلد يرصد رأي الجمهور بعد حصول محمد رمضان على جائزة المطرب الأكثر شعبية بأفريقيا.. فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
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القسم الميدانى - عدسة : صلاح مهدى
توج محمد رمضان الشهير بلقب "الأسطورة" بلقب الفنان الأكثر شعبية في إفريقيا من مهرجان أفريكا ميوزيك أووردز .

وانتقد الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي حصول محمد رمضان، على هذا اللقب، وجاءت التعليقات منها الإيجابية والسلبية.

عدسة "صدى البلد" وجهت سؤالا للمواطنين " هل يستحق محمد رمضان جائزهة المطرب الأكثر شعبية فى قارة أفريقيا؟ ".

قال " أحمد على ": محمد رمضان لا يستحق هذه الجائزة لأنه ليس مطرب , له بالفعل شعبيه كبيرة ولكن فى مجال التمثيل فهو الفنان الأكثر شعبية فى مجال التمثيل".

مصطفى محمد: نعم يستحقها لأنه مجتهد بدأ من الصفر وطور من نفسه , بدأ كممثل ثم دخل فى مجال الغناء وعمل أكثر من أغنية كانت ناجحة جدا نال إعجاب الشباب والأطفال والكبار وفى الآخر الحكم للجمهور, مبروك محمد رمضان.

خالد حامد: لا يستحقها هناك الأفضل منه فى هذا المجال, بالإضافة إلى صوته لم يعجبنى وفى الحفل الأخير له لم يغنى بصوته وإنما كان صوتا خارجيا.

عصام خليل: لا يستحقها.. محمد رمضان لم يصنف كمطرب كما أنه لا يجيد الغناء , كان من الأفضل إعطاء هذه الجائزة الى من يستحقها فهناك الكثير من المطربين الكبار فى هذا المجال ولهم شعبيه أكثر .

وتابع " عبدالرحمن هشام " قائلا محمد رمضان بدأ من الصفر لم يظهر مرة واحدة وإنما هو إنسان طور من نفسه , بالإضافة إلى انه من انجح الممثلين على الساحة حاليا .
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