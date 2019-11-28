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تعليم

مؤتمر بطب أسوان يبحث الجديد فى جراحة العظام

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
عقد قسم العظام في كلية الطب جامعة أسوان، مؤتمرا، تحت عنوان "الجديد في جراحة العظام"، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة مؤتمرًا طبيًا بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام .

وحضر الفعاليات كل من الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب جامعة أسوان ، ورئيس الجمعية المصرية للعظام الدكتور عبد السلام عيد سكرتير الجمعية المصرية للعظام ، وعميد كلية طب الزقازيق والدكتور هشام الرفاعى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم العظام بالمستشفى الجامعي والدكتور محمد مصطفى حسين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور فيصل أدم أستاذ ورئيس قسم العظام بطب أسيوط ، والدكتور عبدالله العبيدي مدير المستشفي الجامعى.

أكد الدكتور أحمد غلاب أن جامعة أسوان تعمل على تعظيم الاستفادة من البحث العلمي لدي طلابها وأعضاء هيئة التدريس وأهمية انعقاد المؤتمرات التعليمة والبحثية والطبية لكلية الطب لتبادل الخبرات وهذا يعود بالنفع علي شباب الأطباء والباحثين للارتقاء بالمنظومة الطبية داخل مستشفيات الجامعة .

و أوضح الدكتور محمد الدهشورى عميد كلية الطب بأننا نعمل على إستضافة الأساتذة المتخصصين بمختلف الأقسام الطبية بالجامعات الكبرى لإكتساب المهارات الطبية لطلاب كلية الطب والأطباء العاملين بالمستشفي الجامعي .

وأضاف أنه يشارك في فعاليات مؤتمر قسم العظام العديد من أطباء المستشفيات العامة والعسكرية وذلك في إطار تبادل الخبرات العلمية والطبية الجراحية ، وقد قام رئيس الجامعة بتكريم رئيس الجمعية وبعض المشاركين بالمؤتمر .
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