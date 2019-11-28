نشرة الفن.. مطربة طيور الجنة تخلع الحجاب.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا.. سمية الألفي تعود للتمثيل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أمينة كرم مطربة طيور الجنة تثير الجدل بعد خلعها الحجاب
حالة كبيرة من الجدل اجتاحت السوشيال ميديا، بعد انتشار عدة صور للمطربة والمنشدة المغربية أمينة كرم (نجمة قناة طيور الجنة)، والتي ظهرت فيها بدون حجاب.
في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا
ظهرت الفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلاد شقيقتها بوسي، التي احتفلت مؤخرا بمرور 66 عاما من عمرها، بحضور ابنتيها سارة ومي نور الشريف والإعلامية بوسي شلبي وعدد من أفراد أسرتها.
رغم أزمته مع نقابة الموسيقيين.. محمد رمضان يحضر أول ألبوم له
قال الموزع الموسيقي رامي المصري، إنه يقوم خلال تلك الفترة بالتحضير لألبوم الفنان محمد رمضان الجديد، الذي سيصبح أول ألبوم له، بعد عدد من الأغاني والكليبات المنفردة التي طرحها مسبقًا.
أكتر حاجة أثرت فيا.. رسالة مؤثرة من ابنة عامر منيب في ذكرى رحيله
كتبت «مريم»، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، بمناسبة ذكرى رحيل والدها، استخدمت من خلالها كلمات مؤثرة، قائلة: «أكتر حاجة اثرت فيا إن اسمي بان جمب اسمك يا حبيب قلبي.. الله يرحمك يا أغلى ما عندي».
بعلبة سجائر وسخرية من قصر القامة | محمد هنيدي ينشر صورة من أيام الطفولة
نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال مرحلة الطفولة، ممسكًا بعلبة سجائز في يده اليسرى.
اللمة الكدابة | منشور ناري من لقاء سويدان ضد أصدقائها
قامت الفنانة لقاء سويدان بكتابة منشور ناري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجهته إلى الصداقات الزائفة، التي قررت التخلص منها مؤخرًا.
مفاجأة | سمية الألفي تقرر العودة للتمثيل
قررت الفنانة سمية الألفي العودة للتمثيل من جديد، إذ كتب الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبلغتني الآن الفنانة الكبيرة سمية الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعة قوية للأمام، وقالت لي إنني استجبت لطلبك بأن أعود للتمثيل مرة أخرى".
أمينة كرم مطربة طيور الجنة تثير الجدل بعد خلعها الحجاب
حالة كبيرة من الجدل اجتاحت السوشيال ميديا، بعد انتشار عدة صور للمطربة والمنشدة المغربية أمينة كرم (نجمة قناة طيور الجنة)، والتي ظهرت فيها بدون حجاب.
في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا
ظهرت الفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلاد شقيقتها بوسي، التي احتفلت مؤخرا بمرور 66 عاما من عمرها، بحضور ابنتيها سارة ومي نور الشريف والإعلامية بوسي شلبي وعدد من أفراد أسرتها.
رغم أزمته مع نقابة الموسيقيين.. محمد رمضان يحضر أول ألبوم له
قال الموزع الموسيقي رامي المصري، إنه يقوم خلال تلك الفترة بالتحضير لألبوم الفنان محمد رمضان الجديد، الذي سيصبح أول ألبوم له، بعد عدد من الأغاني والكليبات المنفردة التي طرحها مسبقًا.
أكتر حاجة أثرت فيا.. رسالة مؤثرة من ابنة عامر منيب في ذكرى رحيله
كتبت «مريم»، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، بمناسبة ذكرى رحيل والدها، استخدمت من خلالها كلمات مؤثرة، قائلة: «أكتر حاجة اثرت فيا إن اسمي بان جمب اسمك يا حبيب قلبي.. الله يرحمك يا أغلى ما عندي».
بعلبة سجائر وسخرية من قصر القامة | محمد هنيدي ينشر صورة من أيام الطفولة
نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال مرحلة الطفولة، ممسكًا بعلبة سجائز في يده اليسرى.
اللمة الكدابة | منشور ناري من لقاء سويدان ضد أصدقائها
قامت الفنانة لقاء سويدان بكتابة منشور ناري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجهته إلى الصداقات الزائفة، التي قررت التخلص منها مؤخرًا.
مفاجأة | سمية الألفي تقرر العودة للتمثيل
قررت الفنانة سمية الألفي العودة للتمثيل من جديد، إذ كتب الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبلغتني الآن الفنانة الكبيرة سمية الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعة قوية للأمام، وقالت لي إنني استجبت لطلبك بأن أعود للتمثيل مرة أخرى".