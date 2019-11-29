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برلمان

تراجع سعر الحديد والأسمنت والسيراميك.. برلماني يطالب بخفض سعر الغاز في مصر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:42 ص
الحديد والاسمنت
الحديد والاسمنت
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حسن رضوان
أكد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة أن تقوم الحكومة بتخفيض سعر الغاز والكهرباء والمواد البترولية للمصانع والمواطنين بشكل عام بعد إنخفاض سعر المواد البترولية عالميًا وذلك لتشجيع مستثمرى الصناعات على الاستمرار في أداء عملهم.

وأضافت "مخاليف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجنية المصري أصبح من العملات التي أثبتت قوتها أمام العملات الأجنبية الأخرى مثل الدولار وغيرها، بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وبعد الجهود الاقتصادية التي بذلتها الدولة من جذب مستثمرين وخفض معدلات التضخم وغيرها أصبح الجنيه المصري أقوى العملات مما أدى إلى تراجع الدولار والعملات الاخري لتنعكس على أسعار السلع وغيرها.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن ضرورة أن تقوم الحكومة بالعمل على عدالة التوزيع في خفض أسعار الغاز والكهرباء على المصانع والمواطنين، فينبغي أن تخفض سعر الغاز للمصانع بنسبة أكبر من خفضه للمواطن حيث أن خفض سعر الغاز والكهرباء للمصانع ينتج عنه خفض في أسعار المنتجات مما يعود بالنفع مرة أخرى على المواطن.

وتابع النائب:" أن المواطن سيستفيد بشكل كبير من خفض سعر الغاز للمصانع ، فهناك مصانع تعتمد اعتماد كلي على الغاز مثل الحديد والاسمنت والسيراميك بخفض سعر الغاز يخفض أسعار هذه المنتجات على المواطن بشكل كبير".

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وكان قد أكد مصدر بوزارة البترول، أن هناك نية لدى الحكومة في خفض بعض أسعار المنتجات البترولية بجانب الكهرباء لبعض القطاعات خلال الفترة المقبلة، موضحا ان ذلك يأتي بعد تراجع أسعار العملة والبترول عالميا بالإضافة لتراجع نسب الاستهلاك ومن ثم الكميات المستوردة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان هناك لجنة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية مختصة في شئون التجارة الداخلية، تشارك في عمليات التقييم للأمر، بجانب العديد من اللجان المختصة في العديد من القطاعات، وذلك تحت رئاسة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

وأوضح المصدر أن تلك الخطوة تعكس ما تحققه مصر اقتصاديا مؤخرا، واهتمامها بجميع قطاعات التنمية، وأن القرار سيصدر قريبًا.

ومن جانبه، أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة ستنظر في تسعير الطاقة بمختلف أنواعها ومصادرها خلال أيام.

وكشف الوزير خلال مشاركته في مؤتمر "استشراف المستقبل"، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في تسعير الطاقة بأنواعها ما بين كهرباء وغاز، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح "توفيق"، أنه تم تخفيض أسعار الغاز للعديد من القطاعات المختلفة، حيث خفضت الحكومة خلال الفترة الماضية أسعار الغاز لقطاع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ولقطاع الحديد والصلب والألومنيوم من 7 إلى 5 دولارات.
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