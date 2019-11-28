قبل استلام عمله بكفر الشيخ .. محافظ أسيوط يودع الموظفين .. فيديو وصور

حرص العشرات من العاملين بديوان عام محافظة أسيوط ووكلاء الوزارات على وداع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط السابق ومحافظ كفر الشيخ الحالي قبل مغادرته ديوان عام المحافظة اليوم الخميس.





واكد محافظ أسيوط السابق انه سعيد بالفترة التي قضاها في خدمة الاهالي والعمل على حل المشكلات التي تهم المواطنين في المرافق العامة ، مطالبا التنفيذيين استكمال العمل والجد مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجديد.





كان اللواء جمال نور الدين محمد زكي محافظ أسيوط السابق قد ادى ، امس اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظًا لكفر الشيخ، خلفًا للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه.





تخرج اللواء جمال نور الدين، في كلية الشرطة، عام 1979م، وتولي العديد من المناصب في وزارة الداخلية، إلى أن وصل إلى منصب مساعد الوزير، لقطاع التفتيش والرقابة من عام 2015 م - عام 2017 م.





جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، من مواليد القاهرة، في 27 مايو 1957م، وتولى منصب محافظ أسيوط في الأول من سبتمبر عام 2018م، حتى صدور حركة المحافظين الجديدة، ومن المعروف عنه الانضباط الشديد في العمل.



