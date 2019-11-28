روسيا: على الولايات المتحدة إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا بدلا من التغريدات

نصحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإرسال مساعدات إنسانية إلى شرق أوكرانيا بدلًا من كتابة التغريدات على "تويتر" لدعم كييف.



وقالت زاخاروفا - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم /الخميس/- : "ربما هناك رغبة لديه بالشعور بالمشاركة في صيغة نورماندي، وسيكون من الأفضل إرسال المساعدات الإنسانية إلى شرق أوكرانيا .. يمكن لواشنطن أن ترسل المواد الغذائية والدواء والأشياء الضرورية لمكونات البنية التحتية المدنية"، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة لن تسبب القلق حتى في كييف.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد غرد في وقت سابق على "تويتر" قائلا:" إن الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا لتحقيق تسوية سلمية في شرق أوكرانيا".



يُذكر أن الكرملين أعلن قبل أيام أن قمة "صيغة نورماندي" ستُعقد في 9 ديسمبر المقبل والتي تضم زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.