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برلمان

برلماني يوجه رسالة للشباب بعد حركة المحافظين الأخيرة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
عاطف مخاليف عضو مجلس
عاطف مخاليف عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
قال عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، إن حركة المحافظين الاخيرة تعتبر بمثابة بشرى سارة لكل شاب مصري مجتهد، حيث أن هؤلاء الشباب اجتهدوا في عملهم ودراستهم من أجل الوصول إلى هذه المناصب القيادية في الدولة، معقبًا:" الوصول سهل ولكن عن طريق الاجتهاد".

وأضاف "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن ماتم في الفترة الاخيرة من حركة المحافظين وغيرها دليل قوي على أن هناك عدالة في عملية توزيع المناصب، فليس هناك طريق للوساطة والمحسوبية بعد الآن بل هناك اجتهاد وتوفق.

وتابع النائب قائلا:" محدش يقول انا مش هيجيلي الدور بقول لكل شاب مجتهد هتاخد حقك اجتهد هتلاقي نفسك في مكانتك".

يأتى ذلك بعد أدى عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، بواقع 39 محافظا ونائبا، منهم 60% من الشباب بواقع 25 شابا، و 7 يمثلون المرأة، 5 من شباب تنسيقية الأحزاب، و8 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

وتأتى الحركة، فى إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب بالمناصب القيادية، بعد تأهيلهم بشكل مناسب يسمح لهم بتولى بعض المناصب القيادية، وليس مجرد شعارات بالتمكين، أو حتى تمكين غير مبنى على التأهيل.
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