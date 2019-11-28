بنين تعلن طرد سفير الاتحاد الأوروبي في البلاد

أعلنت جمهورية بنين طرد سفير الاتحاد الأوروبي في البلاد، على خلفية ما قالت إنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.



وقال المتحدث باسم وزير المعلومات آلين أورونلا - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم /الخميس/ - : "إن السفير أوليفر نيت شارك في أنشطة تعتبرها بنين أنها "مخربة"، وإنه عليه المغادرة في موعد أقصاه أول ديسمبر المقبل".



وكان السفير "نيت" قد عين رئيسًا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى بنين في سبتمبر 2017، وقدم أوراق اعتماده في مايو 2018.



من جهتها، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتش: "إن دائرة العمل الخارجي الأوروبي أُخطرت، في وقت سابق الشهر الجاري، بطلب مغادرة نيت" .. مشيرة إلى أنه لا شيئ يمكن أن يبرر مثل هذا الإجراء في إطار العلاقات الجيدة بشكل عام والقائمة بين الجانبين، منوهة بأن الاتحاد طالب بتوضيح عاجل لهذا القرار.