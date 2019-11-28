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أخبار العالم

المالديف: سجن الرئيس السابق 5 سنوات إثر إدانته بغسيل الأموال

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:24 م
الرئيس السابق يمين
الرئيس السابق يمين عبد القيوم
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أ ش أ
قضت محكمة في المالديف بسجن الرئيس السابق "يمين عبد القيوم" 5 سنوات وتغريمه 5 ملايين دولار أمريكي؛ إثر إدانته بغسيل الأموال.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم /الخميس/، أن المحكمة أدانت "عبد القيوم" بغسل مليون دولار أمريكي من أموال الدولة؛ بهدف تحقيق منافع شخصية وذلك خلال فترة رئاسته.

وشغل "يمين" منصب الرئاسة من عام 2013 وحتى 2018 عندما خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي "محمد إبراهيم صليح".
واُتهم "عبد القيوم" - خلال رئاسته - بالفساد والقضاء على حرية الإعلام واضطهاد المعارضين السياسيين.
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