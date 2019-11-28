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أخبار البلد

نقيب الفلاحين يدين قرار إقالة رئيس قناة مصر الزراعية ويحذر من تحولها لمنصة ضد الدولة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:44 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أدان الحاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين قرار الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة الصادر اليوم الخميس بإقالة محمد صلاح المدير التنفيذي لقناة مصر الزراعية، وتكليف الدكتور فكري الكامل بالعمل مديرا تنفيذيا بالقناة بجانب عمله كمشرف عام.

أكد أبو صدام أن هناك علاقة بين قرار الوزير وما تقدم به العاملون بالقناة، اول أمس من مذكرة يطالبون الوزير بالتدخل لمنع الدكتور فكري الكامل المشرف على القناة من تجميل وجه جماعة الإخوان الارهابية، حيث أصدر الاخير قرارا بعدم إطلاق لفظ الجماعة الإرهابية أو المحظورة على جماعة الاخوان، كما رفض بث مواد عن بطولات رجال الشرطة.

وطالب ابو صدام، وزير الزراعة، باقالة الدكتور فكري الكامل، وتعيين من يؤتمن على القناة، واستمرار عمل محمد صلاح كمدير تنفيذي خاصة وأن للاعلام دورا كبيرا في المرحلة الراهنة، وما تتمتع به قناة مصر الزراعية من دور كبير ومشاهدة بين الفلاحين والمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي.

وحذر من تحول قناة مصر الزراعية لمنصة ضد الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، وتحولها عن النهج الذي أسست من أجله وهو الإرشاد الزراعي.
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