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أخبار العالم

أذربيجان: الحزب الحاكم يقرر حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:23 م
الحزب الحاكم في أذربيجان
الحزب الحاكم في أذربيجان
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أ ش أ
ذكرت وسائل إعلامية أذرية أن حزب (أذربيجان الجديدة) الحاكم قرر البدء في حل البرلمان.

وقال مسؤولون بالحزب الحاكم - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم /الخميس/ -: "إن القرار يأتي ردًا على أن التشكيل الحالي بالبرلمان لا يتماشى مع السياسات التي يسعى لها رئيس البلاد".

وكان حزب (أذربيجان الجديدة) قد عقد اجتماعًا، في وقت سابق اليوم، وتم الاتفاق على إبلاغ الرئيس الحالي "إلهام علييف" بالدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
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