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منوعات

كريم مصر تطلق أول "برنامج مكافآت للكباتن" في مجال النقل التشاركي بالتعاون مع فوري

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:08 م
كريم مصر
كريم مصر
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احمد عبد القوى
أقامت شركة كريم مصر، الرائدة في مجال النقل التشاركي، حفل تكريم لعدد من الكباتن الذين قدموا أداءً وخدمة متميزة للعملاء بمحافظة القاهرة خلال عام 2019، باعتبارهم شركاء "كريم" في تطوير خدمة النقل التشاركي في مصر والرقي بخدمات المواصلات في المحافظات التي تعمل بها، وذلك جزء من اهتمامها بدعم شركاء النجاح.

شهد الحفل تكريم الكباتن أصحاب أفضل أرقام للجودة والخدمة خلال الرحلات التي قاموا بها على مدار العام.

وشهدت الاحتفالية إطلاق "كريم مصر” تطبيق مكافآت" بالتعاون مع "فوري" ليكون برنامج الولاء الأول من نوعه في مجال النقل التشاركي الخاص بالكباتن، وسيتمكن الكباتن عن طريق التطبيق من تجميع نقاط على كل رحلة يقومون بها ليتم استبدالها بعد ذلك بمنتجات تقدمها شبكة واسعة من العلامات التجارية التي تعاونت معها كريم مصر في مجال العناية بمحركات السيارات مثل زيوت المحركات، والوقود، والإطارات، والبطاريات، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات.

كما شهد الحفل عددا من الأنشطة التفاعلية التي أقيمت للكباتن بالتعاون مع عدد من الرعاة منهم شركة شيفرون مصر للزيوت "زيوت كالتكس"، والبنك التجاري الدولي CIB، وغبور أوتو، وآي فيكس أوتو، بالإضافة الى تطبيق Money Fellows و"صحتي"، الذين قدموا للكباتن النصائح الطبية، وأفضل العروض التأمينية على الأفراد والمركبات، والعروض المتاحة لقطع الغيار ومنتجات محركات السيارات، بالاضافة لعدد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات، التي حصل من خلالها الفائزين على جوائز قيمة وهواتف محمولة، وقسائم شراء.

ومن جانبه قال المهندس وائل ابو العلا، العضو المنتدب لكريم مصر و شمال افريقيا، إن هذا التكريم يعكس فلسفة "كريم مصر" التي تهدف إلى تشجيع وتحفيز الكباتن على تقديم أفضل ما لديهم من خدمات وتهيئة ظروف العمل التي تزداد بها هذه الحوافز، وهو ما ينعكس بالتبعية على الخدمة ورضاء العملاء من مستخدمي التطبيق ، مما يساهم في زيادة فرص التوظيف في مصر في مجال النقل التشاركي ويعطي فرصة أكبر لمزيد من الشباب ليصبحوا جزءًا من هذه الصناعة الواعدة."

وأضاف أبو العلا: "نحن سعداء بما حققناه حتى الان من توفير أكثر من 300 فرصة عمل منذ بداية عمل كريم في مصر، ويشرفنا التعاون مع شركة فوري في اول برنامج ولاء لكباتن النقل التشاركي في المنطقة، وهو ما يعكس اهتمامنا بفهم احتياجات الكباتن، مثل اهتمامنا بالعملاء، كونهم شريك نجاح أساسيا لعملنا، وهو ما دفعنا لتوسيع شراكتنا في مختلف المجالات والتعاون مع عدد من مزودي الخدمات والعلامات التجارية لحرصنا الدائم على توفير امتيازات وخدمات أوسع لكباتن الشركة بسعر يناسب احتياجاتهم"."

ومن جانبه أشار محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة "فوري" الى أن التطبيق الجديد تم تطويره ضمن برامج استبدال النقاط، حيث يمكن لكباتن "كريم" من خلاله أن يحصلوا على نقاط ويقوموا باستبدالها من عدد كبير من المحلات التجارية، من بينهم محلات البقالة ومحلات الملابس، ومحلات الأغذية والمشروبات، وكذلك الحصول على وسائل الترفيه من سينمات وغيرها.

على أن يتم التغيير فى قائمة التجار كل شهر. واستكمل عكاشة أن هذه الاتفاقية تأتي فى إطار خطة "فوري "للإهتمام بأصحاب المهن من خلال استهداف شرائح وفئات جديدة في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن حقق برنامج "استبدال النقاط نجاحا ورواجا كبيرا فى الفترة الأخيرة، وجذب شريحة كبيرة من الجمهور لما له من عائد مثمر للمشتركين به.

وحضر الحفل 120 كابتن من شركاء كريم مصر بمحافظة القاهرة، وهو لا يعد الأول من نوعه، حيث قامت الشركة في وقت سابق من هذا العام بعدد من الاحتفالات لتكريم 300 كابتن من مختلف المحافظات منها القاهرة والإسكندرية وطنطا والزقازيق وبورسعيد وغيرها.
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