التجاري وفا بنك يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق الضمان الإفريقي





وفى هذا الصدد، وقع بنكنا خلال النسخة الأخيرة من المنتدى الدولي إفريقيا والتنمية الافريقي وأربع جمعيات إفريقية تعمل لصالح المرأة المقاولة على اتفاق من أجل النهوض بمبادرة دعم رائدات الأعمال الإفريقيات. وباعتباره فاعلا رئيسيا في دعم المقاولات الافريقية الصغيرة والمتوسطة.



يعد صندوق الضمان الإفريقي شريكا مثاليا لكي نعزز أكثر فأكثر دعمنا لريادة الأعمال النسائية في أفريقيا"، فاعلا رئيسيا في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وشريكا مثاليا ونحن واثقون بأننا سنتمكن معا من تقديم دعم قوي للمرأة رائدة الأعمال بإفريقيا. ومن ناحية أخرى، وقع بنكنا خلال النسخة الأخيرة من المنتدى الدولي إفريقيا والتنمية مع بنك التنمية الإفريقي وأربع جمعيات.



ومن جهته، أكد فيليكس بيكبو، المدير العام للصندوق الإفريقي للضمان بأن" التوقيع على هذه المذكرة للتفاهم يمثل تعبيرا عن إرادة مجموعة للصندوق الإفريقي للضمان لدعم المقاولة الإفريقية الصغيرة والمتوسطة. كما تزداد أهمية تمويلها بالنظر للدور الذي تضطلع به ضمن الاقتصاديات الإفريقية. لقد سبق لنا التعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك ونحن سعداء بتوسيع هذه الشراكة لتشمل دولا أخرى".



تنسجم مذكرة التفاهم هذه كليا مع روح القمة العالمية حول النوع الاجتماعي. وللتذكير، أطلق التجاري وفا بنك، باعتباره رائدا مسؤولا، عددا مهما من المبادرات لفائدة ريادة الأعمال ومن ضمنها دار المقاول التي تعتبر تصورا حصريا ومبتكرا للمواكبة والإرشاد والتكوين موجها لفائدة المقاولات الصغرى الزبونة وغير الزبونة، من خلال مراكز قائمة الذات ومنصة رقمية www.daralmoukawil.com

لاسيما من أجل، إنشاء المقاولة وتطوير المشاريع والولوج للأسواق وغيرها من الخدمات.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة التجاري وفا بنك ومجموعة صندوق الضمان الإفريقي، باعتباره صندوقا مهما في إفريقيا، بهدف تشجيع تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.وستتيح هذه الاتفاقية لمجموعة التجاري وفا بنك دعم النساء المقاولات ورائدات الأعمال من خلال الاستفادة من ضمانات المحفظة من جهة وتقديم دعم تقني بشراكة مع صندوق الضمان الإفريقي لفائدة لمقاولات الصغيرة والمتوسطة في جميع الدول التي تشتغل بها المجموعة.وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف هشام الفاضيلي، مدير التطوير التجاري ضمن بنك التقسيط الدولي، وجيل نغانكام، المدير العام المساعد والمدير المالي لمجموعة صندوق الضمان الإفريقي.وبهذه المناسبة، صرح محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك قائلا: "يعتبر التوقيع على هذه المذكرة للتفاهم تجسيدا للشراكة القوية بين مجموعتين كبيرتين وملتزمتين بشكل قوي في تنمية إفريقيا. ودائما ما دعمت مجموعتنا المقاولين وبالأخص المرأة رائدة الأعمال التي أبانت دوما عن التزام قوي ضمن المجتمعات الإفريقية.