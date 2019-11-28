برلماني يشيد بنسبة الشباب في تعيينات المحافظين الجدد





محافظ القليوبية الجديد

اختيار عبدالحميد عبد العزيز محافظا لـ القليوبية.





محافظ كفر الشيخ الجديد

بينما وقع الاختيار على جمال نور الدين محافظا لـ كفر الشيخ





محافظ أسيوط الجديد

اختيار عصام سعد ابراهيم محافظا جديدا لـ أسيوط





محافظ الفيوم الجديد

اختيار احمد عبد الله الانصارى محافظ لـ الفيوم





محافظ الغربية الجديد

اختيار على طارق رحمى محافظا جديدا لـ الغربية





محافظ سوهاج الجديد

تعيين طارق الفقى محافظا جديدا لـ سوهاج





محافظ الإسكندرية الجديد

اختيار محمد الشريف محافظا جديدا لـ الاسكندرية





محافظ مطروح الجديد

تعيين خالد شعيب محافظا جديدا لـ مطروح





محافظ قنا الجديد

اختيار على اشرف الدرديرى ليصبح محافظة جديدا لـ قنا





محافظ الإسماعيلية الجديد

تعيين شريف فهمى بشارة محافظا لـ الاسماعيلية





محافظ أسوان الجديد

تعيين أشرف عطية عبد البارى محافظا جديدا لـ أسوان





محافظ البحر الأحمر الجديد

تعيين عمرو حنفى محافظا لـ البحر الأحمر





محافظ المنوفية الجديد

تعيين ابراهيم الشهاوى محافظا جديدا لـ المنوفية





محافظ بني سويف الجديد

تعيين محمد هانى جمال الدين محافظا جديدا لـ بنى سويف.





محافظ المنيا الجديد

تعيين اسامة القاضى محافظا لـ المنيا





محافظ الدقهلية الجديد

تعيين أيمن مختار محافظا جديدا لـ الدقهلية.





قائمة نواب المحافظين الجديد

محمد محمود ابراهيم نائبا لـ محافظ المنيا

حسام فوزى نائبا لـ محافظ القاهرة المنطقة الشمالية

احمد النبوى عطا نائبا لـ محافظ الغربية

سمير محمد حماد نائبا لـ محافظ القليوبية

جاكلين عازر نائبا لـ محافظ الاسكندرية

حازم عمر نائبا لـ محافظ قنا

غادة يحيى نائبا لـ محافظ اسوان

احمد محمود عبد العاطى نائبا لـ محافظ الشرقية

ايناس سمير نائبا لـ محافظ جنوب سيناء

عمرو عثمان نائبا لـ محافظ بورسعيد

لبنى عبد العزيز نائبا لـ محافظ الشرقية

عمرو مجدى البشبيشى نائبا لـ محافظ كفر الشيخ

بلال السعيد نائبا لـ محافظ بنى سويف

جيهان عبد المنعم نائبا لـ محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

ابراهيم ناجى الشهابى نائبا لـ محافظ الجيزة

هيثم فتحى الشيخ نائبا لـ محافظ الدقهلية

احمد ناجى عدلى نائبا لـ محافظ سوهاج

هند محمد احمد نائبا لـ محافظ الجيزة

اسلام محمد ابراهيم نائبا لـ محافظ دمياط

محمد ابراهيم لطفى نائبا لـ محافظ منوفية

دينا الدسوقى نائبا لـ محافظ مطروح

احمد شعبان نائبا لـ محافظ اسوان

محمد عماد عبد القادر نائبا لـ محافظ الفيوم

أشاد النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بحركة المحافظين، مثمنا وجود نسبة كبيرة ومميزة من الشباب الذين تم تعيينهم، مؤكدا ان الحكومة بدأت التفكير بشكل إيجابي تجاه الشباب لإبراز مواهبهم وطاقاتهم في تحسين الأداء الحكومي.وأشار عبدالغني في تصريحات له اليوم إلى أن معايير الاستبعاد والاختيار غير واضحة رغم ذلك، سواء لدى المواطنين أو حتى النواب، والدليل على ذلك أنه تم الإبقاء على بعض المحافظين ممن توقع لهم الجميع الاستبعاد بسبب ضعف أدائهم، في حين أن هناك مرشحين آخرين معروف عنهم الأداء العام الجيد لم يحظوا بالفرصة ذاتها.ووجه عبدالغني رسالة إلى نواب المحافظين، أن المحليات بها العديد من أوجه الفساد والقصور، وتشابك المصالح والتعقيدات القانونية، التي تؤدي إلى تعثر الأداء التنفيذي للحكومة، مما يؤدي لشعور عام لدى المواطنين بعدم الرضا، والمطلوب منهم التحلي بالجرأة وتوظيف التقينات الحديثة في حل المشكلات والتعامل معها، وعدم الاستسلام لتوجيهات الموظفين القدامى، الذين لايريدون إلا بقاء العمل بشكل يخدم مصالحهم.واختتم عبدالغني بمطالبة الحكومة فتح الباب أمام الشباب في شغل المناصب العليا، على أن يكون ذلك متاحا لمختلف شباب مصر.وينشر "صدى البلد" القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد والتي جاءت على النحو التالي.