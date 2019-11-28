برلماني يشيد بنسبة الشباب في تعيينات المحافظين الجدد

أشاد النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بحركة المحافظين، مثمنا وجود نسبة كبيرة ومميزة من الشباب الذين تم تعيينهم، مؤكدا ان الحكومة بدأت التفكير بشكل إيجابي تجاه الشباب لإبراز مواهبهم وطاقاتهم في تحسين الأداء الحكومي.
وأشار عبدالغني في تصريحات له اليوم إلى أن معايير الاستبعاد والاختيار غير واضحة رغم ذلك، سواء لدى المواطنين أو حتى النواب، والدليل على ذلك أنه تم الإبقاء على بعض المحافظين ممن توقع لهم الجميع الاستبعاد بسبب ضعف أدائهم، في حين أن هناك مرشحين آخرين معروف عنهم الأداء العام الجيد لم يحظوا بالفرصة ذاتها.
ووجه عبدالغني رسالة إلى نواب المحافظين، أن المحليات بها العديد من أوجه الفساد والقصور، وتشابك المصالح والتعقيدات القانونية، التي تؤدي إلى تعثر الأداء التنفيذي للحكومة، مما يؤدي لشعور عام لدى المواطنين بعدم الرضا، والمطلوب منهم التحلي بالجرأة وتوظيف التقينات الحديثة في حل المشكلات والتعامل معها، وعدم الاستسلام لتوجيهات الموظفين القدامى، الذين لايريدون إلا بقاء العمل بشكل يخدم مصالحهم.
واختتم عبدالغني بمطالبة الحكومة فتح الباب أمام الشباب في شغل المناصب العليا، على أن يكون ذلك متاحا لمختلف شباب مصر.
وينشر "صدى البلد" القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد والتي جاءت على النحو التالي.
وأشار عبدالغني في تصريحات له اليوم إلى أن معايير الاستبعاد والاختيار غير واضحة رغم ذلك، سواء لدى المواطنين أو حتى النواب، والدليل على ذلك أنه تم الإبقاء على بعض المحافظين ممن توقع لهم الجميع الاستبعاد بسبب ضعف أدائهم، في حين أن هناك مرشحين آخرين معروف عنهم الأداء العام الجيد لم يحظوا بالفرصة ذاتها.
ووجه عبدالغني رسالة إلى نواب المحافظين، أن المحليات بها العديد من أوجه الفساد والقصور، وتشابك المصالح والتعقيدات القانونية، التي تؤدي إلى تعثر الأداء التنفيذي للحكومة، مما يؤدي لشعور عام لدى المواطنين بعدم الرضا، والمطلوب منهم التحلي بالجرأة وتوظيف التقينات الحديثة في حل المشكلات والتعامل معها، وعدم الاستسلام لتوجيهات الموظفين القدامى، الذين لايريدون إلا بقاء العمل بشكل يخدم مصالحهم.
واختتم عبدالغني بمطالبة الحكومة فتح الباب أمام الشباب في شغل المناصب العليا، على أن يكون ذلك متاحا لمختلف شباب مصر.
وينشر "صدى البلد" القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد والتي جاءت على النحو التالي.